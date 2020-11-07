https://ria.ru/20201107/belorusskiy-atom-1583432294.html

"Назло Москве и Минску". Прибалтика мешает строительству выгодной АЭС

"Назло Москве и Минску". Прибалтика мешает строительству выгодной АЭС

Белоруссия запускает первый энергоблок на Островецкой АЭС. Второй реактор заработает через два года, и тогда станция выйдет на полную мощность. Помешать этому... РИА Новости, 07.11.2020

2020-11-07T08:00

2020-11-07T08:00

2020-11-07T12:44

андрей баклицкий

белорусская аэс

александр лукашенко

мгимо

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

москва

белоруссия

сша

атомстройэкспорт

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Белоруссия запускает первый энергоблок на Островецкой АЭС. Второй реактор заработает через два года, и тогда станция выйдет на полную мощность. Помешать этому могут страны Балтии, не оставляющие попыток заморозить реактор. Почему Литва, Латвия и Эстония выступают против мирного атома, разбиралось РИА Новости.Сократит зависимость от МосквыСтроительство атомной станции — долгий и трудоемкий процесс. Но Островецкую АЭС в Белоруссии возвели за рекордно короткие семь лет. В промышленную эксплуатацию первый блок запустят в феврале, а 7 ноября официально начнет работать ядерный реактор. На май 2022-го запланирован старт второго энергоблока. На днях станцию включили в объединенную белорусскую энергосистему.Два водо-водяных энергетических реактора (ВВЭР), установленные на АЭС, относятся к третьему поколению ядерных технологий такого типа. Мощность каждого — 1200 мегаватт. По планам ежегодно станция будет производить 18 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Сейчас потребление энергомощностей в Белоруссии достигает 40 миллиардов киловатт-часов. Основные объемы электричества вырабатываются за счет российского газа, хотя Александр Лукашенко нередко пеняет Москве на дороговизну. Собственная АЭС позволит Минску сократить зависимость от соседа. Но может возникнуть новая проблема — куда девать излишки.Когда планировали БелАЭС, предполагалось, что 2020-му потребление электроэнергии приблизится к 50 миллиардам киловатт-часов. Этого не произошло. Осознавая риски, Минск рассчитывал направить излишки в соседние Прибалтику и Польшу, где дефицит энергомощностей. Но вмешалась политика.Балтийская "истерика"Литва, Латвия, Эстония и Польша отказались закупать электроэнергию у Минска, едва узнав о проекте АЭС. Вильнюс принял специальный закон, запрещающий импорт электричества из Белоруссии. На протяжении всего строительства литовские власти упрекали подрядчиков в непрозрачности объекта.МАГАТЭ не раз повторяло: станция возводится согласно всем техническим нормам, но страны Балтии были непреклонны. "БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Парламент балтийской республики объявил станцию угрозой национальной безопасности", — заявил на днях министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас."Белоруссия проводит все процедуры по запуску АЭС открыто и транспарентно. К сожалению, литовская сторона каждый технологический этап воспринимает как повод для направления новой ноты протеста. Дипломатическая переписка превратилась для Вильнюса не в способ получения ответов, а для поддержания истерии в своих СМИ", — не промолчал и белорусский МИД.Масла в огонь подлил сам Лукашенко, заявив, что Белоруссии нужна вторая такая же станция. "Слушайте, как некуда девать электроэнергию? Нам еще надо одну такую станцию построить, чтобы уйти от зависимости по углеводородам. Это счастье, подарок", — говорил он. Впрочем, объяснений, куда пойдут дополнительные мощности, так и не последовало. Упредить "российскую угрозу"Недовольство балтийских стран вызывает и участие Москвы. Подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт", входящая в "Росатом". Литва расценивает это как приближение российской ядерной угрозы к своим рубежам.Минск пытался объяснить, что атомная станция — белорусская собственность, хоть и построена на деньги "старшего брата". Москва подтверждала, что десять миллиардов долларов на возведение АЭС — это кредитный заем. Окупить затраты белорусы обещают через 20 лет. После этого станция перейдет в собственность Белоруссии.У российской стороны есть и более практичные интересы. За счет Островецкой АЭС электричество можно поставлять в анклавную Калининградскую область.Но Прибалтика все еще подозревает "российскую угрозу". Чтобы упредить запуск, литовские власти обращались за помощью к Америке. Однако Министерство энергетики США неожиданно встало на сторону Минска. Более того, в прошлом году Вашингтон предложил стать альтернативным поставщиком ядерного топлива для БелАЭС.По условиям российско-белорусского контракта, после запуска станции "Атомстройэкспорт" еще два года будет поставлять топливо для реакторов. В Минске не исключали, что американцы вполне могут стать альтернативным продавцом. Но испортившиеся после президентских выборов отношения Лукашенко с Западом затормозили все совместные проекты и планы. Из покупателя в продавцаЗапуск Островецкой АЭС не нравится Балтии и Польше еще и потому, что символизирует провал собственной энергетической политики. К такому выводу пришли опрошенные РИА Новости эксперты."В советский период Литва была экспортером электроэнергии. Сейчас страна испытывает энергодефицит и вынуждена жечь нефть и газ, что увеличивает риски для экологии. От превращения Белоруссии из покупателя в продавца электричества соседей коробит", — полагает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий.Из-за близости моря в Латвийской, Эстонской и Литовской ССР строили в основном гидроэлектростанции. По мере развития промышленности в семидесятые годы возник энергодефицит. Недостаток мощностей решили компенсировать за счет строительства АЭС. Грунтовая площадка в Игналинском районе Литовской ССР оказалась наиболее безопасной. Там в 1983 году станцию и возвели.Мощности Игналинской АЭС многократно превосходили объемы электроэнергии, вырабатываемой на ГЭС и ТЭС. Вильнюс из импортера превратился в экспортера электроэнергии. Но в 2009 году под предлогом изношенности реакторов литовские власти закрыли АЭС, хотя технические возможности позволяли использовать ее до 2032 года. Из продавца электроэнергии Вильнюс снова превратился в покупателя.Несколько лет назад страны Балтии намеревались построить новую атомную станцию, но не нашли инвесторов. Тем более в соседней Белоруссии уже возводили Островецкую АЭС."Объективная картина такова: странам Балтии выгоднее приобретать электроэнергию у Минска. Россия, чтобы отбить затраты на строительство, также заинтересована в том, чтобы белорусы нашли покупателей мощностей. Но Литва не может признаться, что тридцать лет политики энергетической независимости провалились. По ее логике, виноваты в этом Москва и Минск. Назло им (а реально — себе) прибалты требуют заморозки реактора", — объясняет белорусский эксперт Денис Мельянцов.Специалисты сошлись во мнении: рано или поздно страны Балтии осознают выгоды закупки электроэнергии с Островецкой АЭС, а здравый смысл возьмет верх над эмоциями.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей баклицкий, белорусская аэс, александр лукашенко, мгимо, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", москва, белоруссия, сша, атомстройэкспорт, в мире