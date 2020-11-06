Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого

"Не стало нашего друга, нашего классика, нашего такого единственного Михал Михалыча, нашего Жванецкого. Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе зашло. Светлая память, Миша дорогой", - написал Галкин в Instagram.