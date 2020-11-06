https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583391957.html
Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Михаила Жванецкого
Юморист и телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:59
2020-11-06T15:59
2020-11-06T16:01
культура
умер михаил жванецкий
михаил жванецкий
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Юморист и телеведущий Максим Галкин выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого.Ранее стало известно, что сатирик скончался на 87-м году жизни.Он также принес свои соболезнования близким Жванецкого.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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