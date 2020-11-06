https://ria.ru/20201106/zhurnalist-1583383367.html

Россия призвала страны ОБСЕ отказаться от дискриминации журналистов

Россия призвала страны ОБСЕ отказаться от дискриминации журналистов

Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на постсовете организации, призвал страны-участницы отказаться от политики двойных стандартов в отношении РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:19

2020-11-06T15:19

2020-11-06T15:19

россия

максим буякевич

обсе

евросоюз

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155300/89/1553008939_0:45:3073:1773_1400x0_80_0_0_055948f0e939f2997b2ea277ca3410a6.jpg

ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на постсовете организации, призвал страны-участницы отказаться от политики двойных стандартов в отношении журналистов и принимать действенные меры для предотвращения преступлений против СМИ.Он отметил, что ситуация со свободой слова в США далека от идеала. В качестве примера он привел допрос российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка, при этом причиной нападок на репортера стало его российское гражданство. "Озабочены тем, что дискриминация журналистов (и не только их) из-за их национальной принадлежности становится в Америке нормой", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.Он указал, что критической остается ситуация на Украине, где журналисты подвергаются всем формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни."Очевидны проблемы с соблюдением прав журналистов в Евросоюзе, где под предлогом борьбы с дезинформацией активно насаждается цензура, множатся факты ущемления представителей СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Например, тяжелым остается положение корреспондентов Russia Today и Sputnik во Франции, которые лишены возможности работать там полноценно", - отметил зампостпреда.По его словам, тревожные тенденции усиления враждебности властей по отношению к прессе, особенно на фоне пандемии коронавируса, фиксируются в Великобритании и Канаде, в последней журналисты, освещающие проблемы коренного населения этой страны, все чаще подвергаются нападкам."Призываем упомянутые государства-участники ОБСЕ отказаться от политики двойных стандартов в отношении представителей медиа, со всей серьезностью относиться к взятым на себя международным обязательствам в области свободы СМИ. Необходимо принимать действенные меры для предотвращения преступлений в отношении репортеров. Ведь журналистская деятельность обретает в условиях пандемии коронавируса особое значение: от своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей", - заключил дипломат.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20201103/strelba-1582757682.html

https://ria.ru/20201017/dopros-1580229058.html

россия

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим буякевич, обсе, евросоюз, сша, украина, в мире