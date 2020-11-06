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Россия призвала страны ОБСЕ отказаться от дискриминации журналистов
Россия призвала страны ОБСЕ отказаться от дискриминации журналистов
Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на постсовете организации, призвал страны-участницы отказаться от политики двойных стандартов в отношении РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:19
2020-11-06T15:19
россия
максим буякевич
обсе
евросоюз
сша
украина
в мире
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на постсовете организации, призвал страны-участницы отказаться от политики двойных стандартов в отношении журналистов и принимать действенные меры для предотвращения преступлений против СМИ.Он отметил, что ситуация со свободой слова в США далека от идеала. В качестве примера он привел допрос российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка, при этом причиной нападок на репортера стало его российское гражданство. "Озабочены тем, что дискриминация журналистов (и не только их) из-за их национальной принадлежности становится в Америке нормой", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.Он указал, что критической остается ситуация на Украине, где журналисты подвергаются всем формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни."Очевидны проблемы с соблюдением прав журналистов в Евросоюзе, где под предлогом борьбы с дезинформацией активно насаждается цензура, множатся факты ущемления представителей СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Например, тяжелым остается положение корреспондентов Russia Today и Sputnik во Франции, которые лишены возможности работать там полноценно", - отметил зампостпреда.По его словам, тревожные тенденции усиления враждебности властей по отношению к прессе, особенно на фоне пандемии коронавируса, фиксируются в Великобритании и Канаде, в последней журналисты, освещающие проблемы коренного населения этой страны, все чаще подвергаются нападкам."Призываем упомянутые государства-участники ОБСЕ отказаться от политики двойных стандартов в отношении представителей медиа, со всей серьезностью относиться к взятым на себя международным обязательствам в области свободы СМИ. Необходимо принимать действенные меры для предотвращения преступлений в отношении репортеров. Ведь журналистская деятельность обретает в условиях пандемии коронавируса особое значение: от своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей", - заключил дипломат.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20201103/strelba-1582757682.html
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россия
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россия, максим буякевич, обсе, евросоюз, сша, украина, в мире

Россия призвала страны ОБСЕ отказаться от дискриминации журналистов

15:19 06.11.2020
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2019
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВЕНА, 6 ноя - РИА Новости. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, выступая на постсовете организации, призвал страны-участницы отказаться от политики двойных стандартов в отношении журналистов и принимать действенные меры для предотвращения преступлений против СМИ.
Он отметил, что ситуация со свободой слова в США далека от идеала. В качестве примера он привел допрос российского журналиста телеканала RT Константина Рожкова в аэропорту Нью-Йорка, при этом причиной нападок на репортера стало его российское гражданство. "Озабочены тем, что дискриминация журналистов (и не только их) из-за их национальной принадлежности становится в Америке нормой", - сказал Буякевич на онлайн-заседании постсовета ОБСЕ.
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Он указал, что критической остается ситуация на Украине, где журналисты подвергаются всем формам дискриминации – вплоть до физического насилия и угрозы жизни.
"Очевидны проблемы с соблюдением прав журналистов в Евросоюзе, где под предлогом борьбы с дезинформацией активно насаждается цензура, множатся факты ущемления представителей СМИ в связи с их профессиональной деятельностью. Например, тяжелым остается положение корреспондентов Russia Today и Sputnik во Франции, которые лишены возможности работать там полноценно", - отметил зампостпреда.
По его словам, тревожные тенденции усиления враждебности властей по отношению к прессе, особенно на фоне пандемии коронавируса, фиксируются в Великобритании и Канаде, в последней журналисты, освещающие проблемы коренного населения этой страны, все чаще подвергаются нападкам.
"Призываем упомянутые государства-участники ОБСЕ отказаться от политики двойных стандартов в отношении представителей медиа, со всей серьезностью относиться к взятым на себя международным обязательствам в области свободы СМИ. Необходимо принимать действенные меры для предотвращения преступлений в отношении репортеров. Ведь журналистская деятельность обретает в условиях пандемии коронавируса особое значение: от своевременного и точного информирования общества зависят жизни людей", - заключил дипломат.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип телеканала RT - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
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РоссияМаксим БуякевичОБСЕЕвросоюзСШАУкраинаВ мире
 
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