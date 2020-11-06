https://ria.ru/20201106/zhbi-1583468056.html
В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ
В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ
Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:31
2020-11-06T22:31
2020-11-06T22:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как сообщили в главке, предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582676594.html
россия
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия