Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/zhbi-1583468056.html
В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ
В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ
Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:31
2020-11-06T22:59
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583465636_0:240:1280:960_1400x0_80_0_0_21bcaa47b4caa0d6bbcd06f1b1f6e6a0.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как сообщили в главке, предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Информации о пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20201102/pozhar-1582676594.html
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583465636_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_bb20bbf2e19a99a227ef66526cc15ade.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ

22:31 06.11.2020 (обновлено: 22:59 06.11.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Москве
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Пожар произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как сообщили в главке, предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Информации о пострадавших не поступало.
Пожар на складе с газовыми баллонами на улице Газопровод (район Чертаново Южное). Москва - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 16:04
В Москве потушили пожар на складе с газовыми баллонами

"Пожар ликвидирован на площади около 500 "квадратов", - сказал собеседник агентства.

 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Полиция Филадельфии сообщила о "минировании" у здания, где считают голоса
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
Лента новостейМолния