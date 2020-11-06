https://ria.ru/20201106/zhbi-1583468056.html

В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ

В Москве потушили пожар на бывшем заводе ЖБИ

Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:31

2020-11-06T22:31

2020-11-06T22:59

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583465636_0:240:1280:960_1400x0_80_0_0_21bcaa47b4caa0d6bbcd06f1b1f6e6a0.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пожар на территории бывшего завода ЖБИ в Москве ликвидирован на площади около 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.Пожар произошел по адресу: Рязанский проспект, дом 26, сооружение 13. Как сообщили в главке, предварительно, это территория бывшего завода ЖБИ. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20201102/pozhar-1582676594.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия