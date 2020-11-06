https://ria.ru/20201106/vybory-1583410831.html

Эксперт рассказал о шансах Трампа и Байдена на выборах

Эксперт рассказал о шансах Трампа и Байдена на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп с потерей Пенсильвании и Джорджии теряет последние шансы на победу, перспектив у него все меньше, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:11

2020-11-06T17:11

2020-11-06T17:25

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

пенсильвания

джорджия

сша

в мире

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп с потерей Пенсильвании и Джорджии теряет последние шансы на победу, перспектив у него все меньше, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.Отвечая на вопрос, значит ли это что у Трампа нет шансов и можно с высокой долей вероятности говорить о победе Байдена, Гарбузов сказал: "Да, это значит. Потому что у Трампа был последний шанс в штатах Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. С потерей Пенсильвании, да и вообще какого-то одного из этих штатов у него теряются последние шансы".При этом эксперт напомнил, что в ряде штатов еще не закончен подсчет голосов. "Но сейчас с большей уверенностью и с меньшим сомнением можно говорить о том, что перспектив у Байдена становится больше, а у Трампа – меньше", - отметил он.Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.

пенсильвания

джорджия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексей Богдановский: зачем Трамп требует остановить подсчет голосов Зачем Трамп требует остановить подсчет, если текущие цифры отдают победу Байдену - объясняет корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский 2020-11-06T17:11 true PT1M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, пенсильвания, джорджия, сша, в мире