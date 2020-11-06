Эксперт рассказал о шансах Трампа и Байдена на выборах
17:11 06.11.2020 (обновлено: 17:25 06.11.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСторонница президента США Дональда Трампа перед Национальным Республиканским комитетом в Нью-Йорке
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп с потерей Пенсильвании и Джорджии теряет последние шансы на победу, перспектив у него все меньше, заявил РИА Новости директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания с 20 выборщиками и в колеблющейся Джорджии, которая дает 16 голосов выборщиков. Штаб Трампа подал иск в суд Джорджии с требованием к избиркомам штата соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней.
Отвечая на вопрос, значит ли это что у Трампа нет шансов и можно с высокой долей вероятности говорить о победе Байдена, Гарбузов сказал: "Да, это значит. Потому что у Трампа был последний шанс в штатах Северная Каролина, Пенсильвания и Джорджия. С потерей Пенсильвании, да и вообще какого-то одного из этих штатов у него теряются последние шансы".
При этом эксперт напомнил, что в ряде штатов еще не закончен подсчет голосов. "Но сейчас с большей уверенностью и с меньшим сомнением можно говорить о том, что перспектив у Байдена становится больше, а у Трампа – меньше", - отметил он.
"Трамп пытается что-то сделать, но тут ему уже иногда отказывает разум – он пытается обратиться к стране, обвиняя демократов в каких-то подлогах и махинациях, а доказательств не приводит, поэтому его иски в судах отклоняются. Он не привык терпеть такие поражения, и поэтому сейчас он может предпринимать какие-то действия, надеюсь, что только на словах, но это показатель того, как он реагирует на такой окончательный удар судьбы", - заключил эксперт.
Результаты голосования на выборах президента в ряде штатов пока неизвестны. Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке "украсть выборы". Предвыборный штаб действующего президента намерен требовать пересчета голосов. При этом, по данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует Джо Байден, для окончательной победы ему нужно получить голоса шести выборщиков.