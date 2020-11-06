https://ria.ru/20201106/vybory-1583382498.html
В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"
В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:14
2020-11-06T15:14
2020-11-06T15:14
элла памфилова
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы"."Ключевой момент, который на перспективу, – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС "Выборы", - сказала онаПо словам Памфиловой, это расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ."Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей", - утверждает глава ЦИК.
https://ria.ru/20201106/vybory-1583378915.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика