https://ria.ru/20201106/vybory-1583382498.html

В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"

В ЦИК рассказали о планах по цифровой платформе на замену ГАС "Выборы"

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:14

2020-11-06T15:14

2020-11-06T15:14

элла памфилова

цик рф

владимир путин

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила о необходимости к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС "Выборы"."Ключевой момент, который на перспективу, – мы должны обязательно к 2022 году сделать цифровую платформу, которая заменит нашу уже заслуженную государственную автоматизированную систему – ГАС "Выборы", - сказала онаПо словам Памфиловой, это расширит возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ."Более того, мы переведем на абсолютно принципиально новые, сверхсовременные методы работы сами избирательные комиссии. Это все будет в интересах избирателей", - утверждает глава ЦИК.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583378915.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, цик рф, владимир путин, политика