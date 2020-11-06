https://ria.ru/20201106/vybory-1583381286.html

Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян

Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что итоги сентябрьских выборов в России свидетельствуют о том, что у граждан... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T15:09

2020-11-06T15:09

2020-11-06T15:09

элла памфилова

вциом

цик рф

владимир путин

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1573990331_0:11:2090:1187_1400x0_80_0_0_7511e39af68c930bfb0a923b1fe9b5e1.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что итоги сентябрьских выборов в России свидетельствуют о том, что у граждан выросло восприятие их легитимности."Что касается итогов выборов. Знаете, главный итог прошедшей кампании – это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности. ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов", - утверждает глава ЦИК."У нас где-то 79% были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84% от тех, кто проголосовал, – им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77% всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику", - добавила Памфилова.Единый день голосования состоялся в этом году 13 сентября, по решению ЦИК голосование также проводилось в течение двух предыдущих дней, 11 и 12 сентября.

https://ria.ru/20201106/vybory-1583380493.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, вциом, цик рф, владимир путин, политика