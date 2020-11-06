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Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян
Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что итоги сентябрьских выборов в России свидетельствуют о том, что у граждан... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:09
2020-11-06T15:09
элла памфилова
вциом
цик рф
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что итоги сентябрьских выборов в России свидетельствуют о том, что у граждан выросло восприятие их легитимности."Что касается итогов выборов. Знаете, главный итог прошедшей кампании – это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности. ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов", - утверждает глава ЦИК."У нас где-то 79% были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84% от тех, кто проголосовал, – им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77% всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику", - добавила Памфилова.Единый день голосования состоялся в этом году 13 сентября, по решению ЦИК голосование также проводилось в течение двух предыдущих дней, 11 и 12 сентября.
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элла памфилова, вциом, цик рф, владимир путин, политика

Памфилова заявила о росте восприятия легитимности выборов у россиян

15:09 06.11.2020
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным заявила, что итоги сентябрьских выборов в России свидетельствуют о том, что у граждан выросло восприятие их легитимности.
"Что касается итогов выборов. Знаете, главный итог прошедшей кампании – это то, что, согласно социологическим исследованиям, которые прошли уже после сентябрьских выборов, выросло восприятие их легитимности. ВЦИОМ уже проводил опросы, и 71% тех, кто принимал участие, доверяют итогам выборов", - утверждает глава ЦИК.
"У нас где-то 79% были довольны тем, как мы обеспечили санитарно-эпидемиологическую безопасность. И 84% от тех, кто проголосовал, – им очень понравилось, и отметили удобство трехдневного голосования. 77% всех опрошенных предлагают и на следующих выборах продлить эту практику", - добавила Памфилова.
Единый день голосования состоялся в этом году 13 сентября, по решению ЦИК голосование также проводилось в течение двух предыдущих дней, 11 и 12 сентября.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
15:06
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Элла ПамфиловаВЦИОМЦИК РФВладимир ПутинПолитика
 
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