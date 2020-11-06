https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583458412.html

Попова рассказала о сроках начала третьей фазы испытаний "Эпиваккороны"

Попова рассказала о сроках начала третьей фазы испытаний "Эпиваккороны"

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона " начнется через неделю. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:50

2020-11-06T20:50

2020-11-06T21:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона " начнется через неделю."Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, завершилась ли третья фаза испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор.По словам Поповой, все результаты, которые были до этого момента, очень хорошие - доказана безопасность вакцины, также она ареактогенна, так как в ней нет чужеродного белка. Ни один из участников эксперимента не чувствовал никаких особенностей: повышения температуры, ухудшения самочувствия, утверждает Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество