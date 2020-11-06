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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/vaktsina-1583458412.html
Попова рассказала о сроках начала третьей фазы испытаний "Эпиваккороны"
Попова рассказала о сроках начала третьей фазы испытаний "Эпиваккороны"
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона " начнется через неделю. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:50
2020-11-06T21:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона " начнется через неделю."Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, завершилась ли третья фаза испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор.По словам Поповой, все результаты, которые были до этого момента, очень хорошие - доказана безопасность вакцины, также она ареактогенна, так как в ней нет чужеродного белка. Ни один из участников эксперимента не чувствовал никаких особенностей: повышения температуры, ухудшения самочувствия, утверждает Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова рассказала о сроках начала третьей фазы испытаний "Эпиваккороны"

20:50 06.11.2020 (обновлено: 21:01 06.11.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду на то, что третья фаза испытаний вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона " начнется через неделю.
"Третья фаза начнется, я надеюсь, через неделю", - сказала она в интервью телеканалу "Россия 1", отвечая на вопрос о том, завершилась ли третья фаза испытания вакцины от коронавируса центра "Вектор.
По словам Поповой, все результаты, которые были до этого момента, очень хорошие - доказана безопасность вакцины, также она ареактогенна, так как в ней нет чужеродного белка. Ни один из участников эксперимента не чувствовал никаких особенностей: повышения температуры, ухудшения самочувствия, утверждает Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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