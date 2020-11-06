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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201106/turizm-1583412526.html
Моор: туризм должен стать одним из векторов развития Тюменской области
Моор: туризм должен стать одним из векторов развития Тюменской области
Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики Тюменской области, считает губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:19
2020-11-06T17:19
тюменская область
зарина догузова
александр моор
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
тобольск
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики Тюменской области, считает губернатор региона Александр Моор.Моор и прибывшая в область глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрели достопримечательности древней столицы Сибири - Тобольска. "Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область", – привели слова Моора в его пресс-службе.Гости посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи императора Николая II, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части города, а также побывали на предприятии "ЗапСибНефтехим".Проект реконструкции Базарной площади вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.По мнению Догузовой, Тобольск привлекает необычной атмосферой, в которой древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства."Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать", – цитируются в сообщении слова главы Ростуризма.
https://sn.ria.ru/20201106/tyumenskaya-oblast-1583327433.html
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зарина догузова, александр моор, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тобольск, тюменская область

Моор: туризм должен стать одним из векторов развития Тюменской области

17:19 06.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ТЮМЕНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики Тюменской области, считает губернатор региона Александр Моор.
Моор и прибывшая в область глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрели достопримечательности древней столицы Сибири - Тобольска.
"Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область", – привели слова Моора в его пресс-службе.
Гости посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи императора Николая II, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части города, а также побывали на предприятии "ЗапСибНефтехим".
Проект реконструкции Базарной площади вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
По мнению Догузовой, Тобольск привлекает необычной атмосферой, в которой древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства.
"Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать", – цитируются в сообщении слова главы Ростуризма.
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Тюменская областьЗарина ДогузоваАлександр МоорФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ТобольскТюменская область
 
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