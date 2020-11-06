https://ria.ru/20201106/turizm-1583412526.html
Моор: туризм должен стать одним из векторов развития Тюменской области
Моор: туризм должен стать одним из векторов развития Тюменской области
Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики Тюменской области, считает губернатор региона Александр Моор. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:19
2020-11-06T17:19
2020-11-06T17:19
тюменская область
зарина догузова
александр моор
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
тобольск
тюменская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_0:131:3179:1919_1400x0_80_0_0_fd676bed299b6334755b279389a1a8b3.jpg
ТЮМЕНЬ, 6 ноя — РИА Новости. Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики Тюменской области, считает губернатор региона Александр Моор.Моор и прибывшая в область глава Ростуризма Зарина Догузова осмотрели достопримечательности древней столицы Сибири - Тобольска. "Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область", – привели слова Моора в его пресс-службе.Гости посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи императора Николая II, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части города, а также побывали на предприятии "ЗапСибНефтехим".Проект реконструкции Базарной площади вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.По мнению Догузовой, Тобольск привлекает необычной атмосферой, в которой древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства."Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать", – цитируются в сообщении слова главы Ростуризма.
https://sn.ria.ru/20201106/tyumenskaya-oblast-1583327433.html
тобольск
тюменская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155090/22/1550902284_225:0:2956:2048_1400x0_80_0_0_b549d5d34eb12dbb3c9ffbaf183d6b10.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, александр моор, федеральное агентство по туризму (ростуризм), тобольск, тюменская область
ТЮМЕНЬ, 6 ноя — РИА Новости.
Туризм может и должен стать одним из перспективных векторов развития экономики Тюменской области
, считает губернатор региона Александр Моор
.
Моор и прибывшая в область глава Ростуризма Зарина Догузова
осмотрели достопримечательности древней столицы Сибири - Тобольска
.
"Тюмень – первый российский город за Уралом, Тобольск – духовная и историческая столица Сибири с большим историческим наследием. Все это создает серьезные предпосылки для развития туризма в нашем регионе. Поэтому наша задача – реализовывать инвестиционные проекты, создавать уют для туристов, чтобы те, кто к нам приедет, захотели вернуться в Тюменскую область", – привели слова Моора в его пресс-службе.
Гости посетили Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник и музей семьи императора Николая II, ознакомились с ходом реконструкции Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части города, а также побывали на предприятии "ЗапСибНефтехим
".
Проект реконструкции Базарной площади вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
По мнению Догузовой, Тобольск привлекает необычной атмосферой, в которой древняя история и культурные традиции гармонично сочетаются с устремленностью в будущее, которая связана с развитием высокотехнологичного нефтегазохимического производства.
"Здесь есть огромные возможности не только для культурно-познавательного, но и для набирающего популярность промышленного туризма. Конечно, еще многое предстоит сделать для дальнейшего развития города с точки зрения создания комфортной туристической среды. Мы будем стараться помогать", – цитируются в сообщении слова главы Ростуризма.