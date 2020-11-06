Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20201106/sverkhprovodimost-1583404392.html
Открыт новый вид сверхпроводимости
Открыт новый вид сверхпроводимости
Японские физики впервые зафиксировали постепенные переходы между двумя различными формами сверхпроводимости, которые раньше считались несовместимыми. Результаты РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:00
2020-11-06T22:00
риа наука
сверхпроводники
физика
химия
токийский университет
япония
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583399676_306:0:3947:2048_1400x0_80_0_0_71195627f8f2dea60b7199b3578e661f.jpg
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Японские физики впервые зафиксировали постепенные переходы между двумя различными формами сверхпроводимости, которые раньше считались несовместимыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.Сверхпроводники, обладающие нулевым сопротивлением и способные передавать электричество без потерь, представляют огромный интерес с точки зрения практического использования в электронике и энергосетях. Свойство сверхпроводимости возникает у некоторых материалах при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. С точки зрения физики, это может происходить двумя различными способами, которые до сих пор считались независимыми друг от друга.Первый вариант — это состояние Бардина — Купера — Шриффера (БКШ), при котором атомы замедляются и выстраиваются в линию, что позволяет электронам проходить через них без сопротивления. Второй — конденсат Бозе — Эйнштейна (КБЭ), так называемое пятое состояние вещества, которое образуется, когда холодные атомы практически перестают двигаться."Конденсат Бозе — Эйнштейна — это уникальное состояние вещества, поскольку оно представлено не частицами, а волнами, — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования Кодзо Окадзаки (Kozo Okazaki), доцента из Института физики твердого тела. — По мере того, как атомы охлаждаются почти до абсолютного нуля, они "размазываются" по пространству. Это "размазывание" увеличивается до тех пор, пока атомы, теперь больше похожие на волны, чем на частицы, не перекроют друг друга настолько, что станут неразличимыми. Образовавшаяся материя ведет себя как это единое целое с новыми свойствами. В том числе она приобретает свойство сверхпроводимости".До недавнего времени сверхпроводящие КБЭ существовали лишь в теории, но японские ученые продемонстрировали новый вид сверхпроводимости в лаборатории с материалом на основе железа и селена.Более того, используя метод сверхнизкотемпературной фотоэмиссионной спектроскопии с высоким разрешением и лазерной фотоэмиссией, авторы пронаблюдали все переходные стадии от БКШ к КБЭ, доказав, что эти два режима — лишь разные отражения единого явления сверхпроводимости. Оба режима требуют экстремального охлаждения системы до температуры около 10 Кельвинов и связаны с замедлением атомов, хотя в остальном они совершенно разные."Демонстрация сверхпроводимости БЭК была средством для достижения более грандиозной цели — мы действительно надеялись изучить перекрытие между БШК и БКЭ, — объясняет Окадзаки. — Это было чрезвычайно сложно, но наш уникальный прибор и метод наблюдения подтвердили, что между этими режимами существует плавный переход. И это намекает на существование более общей теории сверхпроводимости".Авторы надеются, что их открытие позволит быстрее найти способ получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов, крайне востребованных в электронной промышленности и энергетике. Сверхпроводящие магниты уже широко применяются в аппаратах МРТ и в ускорителях частиц, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе.
https://ria.ru/20200611/1572740181.html
https://ria.ru/20200922/sverkhprovodniki-1577608716.html
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583399676_191:0:2922:2048_1400x0_80_0_0_5358bc85d3fd6c93070cefb76e755efe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сверхпроводники, физика, химия, токийский университет, япония

Открыт новый вид сверхпроводимости

22:00 06.11.2020
 
© Okazaki et al., 2020Переходные состояния электронов (красные крестики) при сверхпроводимости КБЭ
Переходные состояния электронов (красные крестики) при сверхпроводимости КБЭ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Okazaki et al., 2020
Переходные состояния электронов (красные крестики) при сверхпроводимости КБЭ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Японские физики впервые зафиксировали постепенные переходы между двумя различными формами сверхпроводимости, которые раньше считались несовместимыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Сверхпроводники, обладающие нулевым сопротивлением и способные передавать электричество без потерь, представляют огромный интерес с точки зрения практического использования в электронике и энергосетях.
Свойство сверхпроводимости возникает у некоторых материалах при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю. С точки зрения физики, это может происходить двумя различными способами, которые до сих пор считались независимыми друг от друга.
Первый вариант — это состояние Бардина — Купера — Шриффера (БКШ), при котором атомы замедляются и выстраиваются в линию, что позволяет электронам проходить через них без сопротивления. Второй — конденсат Бозе — Эйнштейна (КБЭ), так называемое пятое состояние вещества, которое образуется, когда холодные атомы практически перестают двигаться.
"Конденсат Бозе — Эйнштейна — это уникальное состояние вещества, поскольку оно представлено не частицами, а волнами, — приводятся в пресс-релизе Токийского университета слова руководителя исследования Кодзо Окадзаки (Kozo Okazaki), доцента из Института физики твердого тела. — По мере того, как атомы охлаждаются почти до абсолютного нуля, они "размазываются" по пространству. Это "размазывание" увеличивается до тех пор, пока атомы, теперь больше похожие на волны, чем на частицы, не перекроют друг друга настолько, что станут неразличимыми. Образовавшаяся материя ведет себя как это единое целое с новыми свойствами. В том числе она приобретает свойство сверхпроводимости".
Корабль Союз пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 11.06.2020
11 июня, 12:00РИА Наука
На МКС получили экзотическое состояние материи
До недавнего времени сверхпроводящие КБЭ существовали лишь в теории, но японские ученые продемонстрировали новый вид сверхпроводимости в лаборатории с материалом на основе железа и селена.
Более того, используя метод сверхнизкотемпературной фотоэмиссионной спектроскопии с высоким разрешением и лазерной фотоэмиссией, авторы пронаблюдали все переходные стадии от БКШ к КБЭ, доказав, что эти два режима — лишь разные отражения единого явления сверхпроводимости. Оба режима требуют экстремального охлаждения системы до температуры около 10 Кельвинов и связаны с замедлением атомов, хотя в остальном они совершенно разные.
"Демонстрация сверхпроводимости БЭК была средством для достижения более грандиозной цели — мы действительно надеялись изучить перекрытие между БШК и БКЭ, — объясняет Окадзаки. — Это было чрезвычайно сложно, но наш уникальный прибор и метод наблюдения подтвердили, что между этими режимами существует плавный переход. И это намекает на существование более общей теории сверхпроводимости".
Авторы надеются, что их открытие позволит быстрее найти способ получения высокотемпературных сверхпроводящих материалов, крайне востребованных в электронной промышленности и энергетике. Сверхпроводящие магниты уже широко применяются в аппаратах МРТ и в ускорителях частиц, таких как Большой адронный коллайдер в ЦЕРНе.
Куперовские пары обеспечивают сверхпроводимость в металлах - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
22 сентября, 16:15РИА Наука
Ученые открыли новый тип сверхпроводника
 
РИА НаукасверхпроводникифизикахимияТокийский университетЯпония
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:03Гришаева раскрыла обстоятельства смерти Жванецкого
00:59Апелляционной суд может вновь рассмотреть вопрос об освобождении Осиповой
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
Лента новостейМолния