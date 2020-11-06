Названа возможная причина столкновения грузовика с электричкой в Одинцово
© Фото : Московское СУ на транспорте СК РФНа месте столкновения электрички и грузовика в Подмосковье
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дежурный по переезду в подмосковном Одинцово был нетрезв во время столкновения электропоезда и грузовика и, предположительно, разрешал водителям проезжать на запрещающий сигнал светофора, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По данным следствия, 6 ноября примерно в час ночи на регулируемом переезде перегона станций "Одинцово-Голицыно" произошло столкновение грузовика и электрички "Лобня-Дорохово". Водитель и пассажир грузовика госпитализированы.
"В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку, в том числе, действиям дежурного по переезду, который на момент столкновения находился в состоянии алкогольного опьянения и, со слов очевидцев, разрешал водителям транспортных средств проезжать железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора", - сказала она.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба", - добавила она.
Следователи Юго-Западного следственного отдела на транспорте и криминалисты управления осмотрели место происшествия, подвижной состав и грузовое транспортное средство, а также опросили очевидцев столкновения и назначили ряд экспертиз.