https://ria.ru/20201106/stolknovenie-1583365159.html

Названа возможная причина столкновения грузовика с электричкой в Одинцово

Названа возможная причина столкновения грузовика с электричкой в Одинцово

Дежурный по переезду в подмосковном Одинцово был нетрезв во время столкновения электропоезда и грузовика и, предположительно, разрешал водителям проезжать на... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:52

2020-11-06T13:52

2020-11-06T13:52

следственный комитет россии (ск рф)

одинцово

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Дежурный по переезду в подмосковном Одинцово был нетрезв во время столкновения электропоезда и грузовика и, предположительно, разрешал водителям проезжать на запрещающий сигнал светофора, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.По данным следствия, 6 ноября примерно в час ночи на регулируемом переезде перегона станций "Одинцово-Голицыно" произошло столкновение грузовика и электрички "Лобня-Дорохово". Водитель и пассажир грузовика госпитализированы."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение крупного ущерба", - добавила она.Следователи Юго-Западного следственного отдела на транспорте и криминалисты управления осмотрели место происшествия, подвижной состав и грузовое транспортное средство, а также опросили очевидцев столкновения и назначили ряд экспертиз.

https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583274190.html

одинцово

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), одинцово, происшествия