https://ria.ru/20201106/stolknovenie-1583306832.html

В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой

В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой

Доследственная проверка организована по факту столкновения грузовика и электрички в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T08:48

2020-11-06T08:48

2020-11-06T09:05

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту столкновения грузовика и электрички в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.По данным следствия, в ночное время 6 ноября на охраняемом переезде перегона станций "Одинцово-Голицыно" произошло столкновение грузовика и электрички "Лобня-Москва". Отмечается, что пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.Добавляется, что криминалисты управления осмотрели грузовик и электропоезд, опросили очевидцев, выясняют обстоятельства и причины случившегося.Отмечается, следователи также организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении МЖД. В четверг около 21.00 при отправлении электропоезда сообщением "Москва-Малоярославец" на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.

https://ria.ru/20201105/elektrichka-1583274190.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия