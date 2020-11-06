В Подмосковье грузовик столкнулся с электричкой
08:48 06.11.2020 (обновлено: 09:05 06.11.2020)
© Фото : Московское СУ на транспорте СК РФНа месте столкновения электрички и грузовика в Подмосковье
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту столкновения грузовика и электрички в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.
По данным следствия, в ночное время 6 ноября на охраняемом переезде перегона станций "Одинцово-Голицыно" произошло столкновение грузовика и электрички "Лобня-Москва". Отмечается, что пассажиры электропоезда не пострадали, водитель и пассажир грузовика госпитализированы.
"Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту столкновения грузового автомобиля и электропоезда на Белорусском направлении МЖД", - говорится в сообщении.
Добавляется, что криминалисты управления осмотрели грузовик и электропоезд, опросили очевидцев, выясняют обстоятельства и причины случившегося.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Отмечается, следователи также организовали доследственную проверку после схода с рельсов вагонов электропоезда на Киевском направлении МЖД. В четверг около 21.00 при отправлении электропоезда сообщением "Москва-Малоярославец" на станции Толстопальцево первый и частично второй вагоны состава сошли с рельсов. Никто из пассажиров не пострадал.