https://ria.ru/20201106/sokraschenie-1583455220.html

В Подмосковье опровергли данные о сокращении 47 медиков

В Подмосковье опровергли данные о сокращении 47 медиков

Минздрав Московской области опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвинской городской больницы 47 медиков, поясняя, что в подписанном... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:24

2020-11-06T20:24

2020-11-06T21:31

россия

московская область (подмосковье)

протвино

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Минздрав Московской области опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвинской городской больницы 47 медиков, поясняя, что в подписанном руководителем медучреждения приказе речь идёт о 18 врачах.Ранее в СМИ появилась информация о публикации в сети приказа за подписью главврача одной из больниц подмосковного Протвино о сокращении 47 медиков.В приказе о сокращении, подписанном главным врачом Протвинской городской больницы, речь шла не о 47 медиках, а "порядка 18", пояснили в региональном минздраве.

https://ria.ru/20201106/skorye-1583363451.html

https://ria.ru/20201102/obysk-1582597739.html

россия

московская область (подмосковье)

протвино

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), протвино, происшествия