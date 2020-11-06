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В Подмосковье опровергли данные о сокращении 47 медиков
В Подмосковье опровергли данные о сокращении 47 медиков
Минздрав Московской области опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвинской городской больницы 47 медиков, поясняя, что в подписанном... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T20:24
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россия
московская область (подмосковье)
протвино
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Минздрав Московской области опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвинской городской больницы 47 медиков, поясняя, что в подписанном руководителем медучреждения приказе речь идёт о 18 врачах.Ранее в СМИ появилась информация о публикации в сети приказа за подписью главврача одной из больниц подмосковного Протвино о сокращении 47 медиков.В приказе о сокращении, подписанном главным врачом Протвинской городской больницы, речь шла не о 47 медиках, а "порядка 18", пояснили в региональном минздраве.
https://ria.ru/20201106/skorye-1583363451.html
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россия
московская область (подмосковье)
протвино
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россия, московская область (подмосковье), протвино, происшествия

В Подмосковье опровергли данные о сокращении 47 медиков

20:24 06.11.2020 (обновлено: 21:31 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Минздрав Московской области опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвинской городской больницы 47 медиков, поясняя, что в подписанном руководителем медучреждения приказе речь идёт о 18 врачах.
Ранее в СМИ появилась информация о публикации в сети приказа за подписью главврача одной из больниц подмосковного Протвино о сокращении 47 медиков.
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"Минздрав Подмосковья опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвино 47 медиков", - сообщили РИА Новости в областном минздраве.

В приказе о сокращении, подписанном главным врачом Протвинской городской больницы, речь шла не о 47 медиках, а "порядка 18", пояснили в региональном минздраве.

"Им предложили альтернативные вакансии с сохранением заработной платы, без потери стажа и с учетом квалификации. Часть специалистов продолжат работу в других профильных отделениях после прохождения курса профессиональной переподготовки", - добавили в ведомстве.

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