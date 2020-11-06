В Подмосковье опровергли данные о сокращении 47 медиков
20:24 06.11.2020 (обновлено: 21:31 06.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Минздрав Московской области опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвинской городской больницы 47 медиков, поясняя, что в подписанном руководителем медучреждения приказе речь идёт о 18 врачах.
Ранее в СМИ появилась информация о публикации в сети приказа за подписью главврача одной из больниц подмосковного Протвино о сокращении 47 медиков.
"Минздрав Подмосковья опровергает информацию о сокращении главврачом из Протвино 47 медиков", - сообщили РИА Новости в областном минздраве.
В приказе о сокращении, подписанном главным врачом Протвинской городской больницы, речь шла не о 47 медиках, а "порядка 18", пояснили в региональном минздраве.
"Им предложили альтернативные вакансии с сохранением заработной платы, без потери стажа и с учетом квалификации. Часть специалистов продолжат работу в других профильных отделениях после прохождения курса профессиональной переподготовки", - добавили в ведомстве.