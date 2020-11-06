https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583455316.html

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого

Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его одним из самых ярких писателей,... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T20:24

2020-11-06T20:24

2020-11-06T20:24

культура

умер михаил жванецкий

михаил мишустин

михаил жванецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583396583_0:609:2048:1761_1400x0_80_0_0_459a635d0a46f12b53a991d4ad8bdcd6.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его одним из самых ярких писателей, сообщается на сайте кабмина.Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.Как отметил премьер, произведения Жванецкого, в которых сочетались сатира и философия, мудрость и остроумие, тонкая ирония, глубокий смысл, стали классикой. Он также подчеркнул, что сатирик умел говорить с юмором о серьезных вещах."Михаила Жванецкого больше нет с нами. Но великий Мастер слова остается в своих литературных произведениях и, конечно, в сердцах и памяти многочисленных поклонников. Примите мои искренние соболезнования в связи с постигшим всех нас горем", - добавляется в телеграмме.

https://ria.ru/20201106/lyubimyy-odessit-skonchalsya-mikhail-zhvanetskiy-1583433650.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, михаил мишустин, михаил жванецкий