Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель-сатирик Михаил Жванецкий с супругой Натальей на церемонии открытия Одесского международного кинофестиваля
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной сатирика Михаила Жванецкого, назвав его одним из самых ярких писателей, сообщается на сайте кабмина.
Михаил Жванецкий скончался в пятницу в возрасте 86 лет.
"Ушел из жизни Михаил Михайлович Жванецкий - один из самых ярких писателей, непревзойденный импровизатор и рассказчик, человек большого таланта, творческой энергии, активной гражданской позиции. Трудно осознать эту потерю и смириться с ней. Это большая утрата для родных и близких, российской культуры. Для всех нас", - говорится в телеграмме.
Как отметил премьер, произведения Жванецкого, в которых сочетались сатира и философия, мудрость и остроумие, тонкая ирония, глубокий смысл, стали классикой. Он также подчеркнул, что сатирик умел говорить с юмором о серьезных вещах.
"Михаила Жванецкого больше нет с нами. Но великий Мастер слова остается в своих литературных произведениях и, конечно, в сердцах и памяти многочисленных поклонников. Примите мои искренние соболезнования в связи с постигшим всех нас горем", - добавляется в телеграмме.
Вчера, 18:22КультураЛюбимый одессит: скончался Михаил ЖванецкийНа 87 году жизни не стало писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Автор более чем десятка книг, лауреат многих премий, народный артист России и Украины. Он запомнится поклонникам своими блистательными монологами, точно передающими жизнь, а иногда и предугадывающими ее.