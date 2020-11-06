https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583400455.html

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого и сообщил, что был его поклонником. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:30

2020-11-06T16:30

2020-11-06T16:30

культура

умер михаил жванецкий

владимир зеленский

михаил жванецкий

общество

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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого и сообщил, что был его поклонником.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал Зеленский в Twitter.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, владимир зеленский, михаил жванецкий, общество