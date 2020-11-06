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https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583400455.html
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого и сообщил, что был его поклонником. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:30
2020-11-06T16:30
культура
умер михаил жванецкий
владимир зеленский
михаил жванецкий
общество
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КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого и сообщил, что был его поклонником.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал Зеленский в Twitter.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583390611.html
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умер михаил жванецкий, владимир зеленский, михаил жванецкий, общество

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью Жванецкого

16:30 06.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого и сообщил, что был его поклонником.
Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет.
"Как говорил Михаил Жванецкий, ничего страшного, если над тобой смеются. Значительно хуже, когда над тобой плачут. Сегодня такой горький день. Соболезнования всем, кто его любил и знал. Я - среди пылких поклонников силы мысли Михаила Михайловича. Его сатира стала для многих мудростью", - написал Зеленский в Twitter.
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий во время презентации своей новой книги Жаркое лето [Читать зимой] в саду скульптур Одесского литературного музея - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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КультураУмер Михаил ЖванецкийВладимир ЗеленскийМихаил ЖванецкийОбщество
 
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