https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583392343.html

Лещенко выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого

Лещенко выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого

Певец Лев Лещенко сообщил РИА Новости, что глубоко скорбит в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:02

2020-11-06T16:02

2020-11-06T16:02

культура

умер михаил жванецкий

лев лещенко

михаил жванецкий

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Певец Лев Лещенко сообщил РИА Новости, что глубоко скорбит в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."Я уже все знаю, глубоко скорблю", - сказал Лещенко.

https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583391957.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер михаил жванецкий, лев лещенко, михаил жванецкий