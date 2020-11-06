https://ria.ru/20201106/soboleznovaniya-1583392343.html
Лещенко выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого
Лещенко выразил соболезнования из-за смерти Жванецкого
Певец Лев Лещенко сообщил РИА Новости, что глубоко скорбит в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:02
2020-11-06T16:02
2020-11-06T16:02
культура
умер михаил жванецкий
лев лещенко
михаил жванецкий
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Певец Лев Лещенко сообщил РИА Новости, что глубоко скорбит в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого.Ранее певица Алла Пугачева сообщила о смерти Жванецкого, назвав это невосполнимой утратой. Сатирику было 86 лет."Я уже все знаю, глубоко скорблю", - сказал Лещенко.
https://ria.ru/20201106/zhvanetskiy-1583391957.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
умер михаил жванецкий, лев лещенко, михаил жванецкий