https://ria.ru/20201106/samoizolyatsiya-1583466297.html

В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Власти Тульской области продлили по 23 ноября обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T22:07

2020-11-06T22:07

2020-11-06T22:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

тульская область

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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Тульской области продлили по 23 ноября обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило облправительство.Обязательная самоизоляция для пожилых людей в регионе была введена на период с 27 октября по 9 ноября.Исключения составляют обращение за экстренной помощью, следование к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора.Кроме того, с 9 ноября все школы региона продолжат работать в очном формате. Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом учебном заведении (в том числе колледже, лицее) по согласованию с министерством образования региона будет приниматься решение о переводе на дистанционное обучение.С начала пандемии в области зарегистрирован 13 141 случай CОVID. Выздоровели 11 260 человек, умерли 433.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тульская область