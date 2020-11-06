https://ria.ru/20201106/samoizolyatsiya-1583466297.html
В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Тульской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Власти Тульской области продлили по 23 ноября обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T22:07
2020-11-06T22:07
2020-11-06T22:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
тульская область
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ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости. Власти Тульской области продлили по 23 ноября обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило облправительство.Обязательная самоизоляция для пожилых людей в регионе была введена на период с 27 октября по 9 ноября.Исключения составляют обращение за экстренной помощью, следование к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора.Кроме того, с 9 ноября все школы региона продолжат работать в очном формате. Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом учебном заведении (в том числе колледже, лицее) по согласованию с министерством образования региона будет приниматься решение о переводе на дистанционное обучение.С начала пандемии в области зарегистрирован 13 141 случай CОVID. Выздоровели 11 260 человек, умерли 433.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, тульская область
ВОРОНЕЖ, 6 ноя - РИА Новости.
Власти Тульской области
продлили по 23 ноября обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе, сообщило облправительство.
Обязательная самоизоляция для пожилых людей в регионе была введена на период с 27 октября по 9 ноября.
"По 23 ноября продлено требование о соблюдении режима самоизоляции гражданами старше 65 лет. Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу", - говорится в сообщении.
Исключения составляют обращение за экстренной помощью, следование к месту работы, посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных и вынос мусора.
Кроме того, с 9 ноября все школы региона продолжат работать в очном формате. Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом учебном заведении (в том числе колледже, лицее) по согласованию с министерством образования региона будет приниматься решение о переводе на дистанционное обучение.
"В целях обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов 3–6-х курсов и ординаторов медицинского института ТулГУ, осуществляющих трудовую деятельность в медучреждениях, а для замещения в школах педагогов – студентов 3-5-х курсов ТГПУ им. Толстого по специальностям "Образование и педагогические науки", - добавляют областные власти.
С начала пандемии в области зарегистрирован 13 141 случай CОVID. Выздоровели 11 260 человек, умерли 433.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.