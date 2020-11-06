https://ria.ru/20201106/podmoskove-1583435049.html

Сельское хозяйство Подмосковья получит в 2021 году 7 миллиардов

Сельское хозяйство Подмосковья получит в 2021 году 7 миллиардов

На развитие сельского хозяйства – для закупки техники и улучшения жилищных условий – в Московской области в 2021 году выделят около 7 миллиардов рублей. Об этом РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:27

2020-11-06T18:27

2020-11-06T18:27

новости подмосковья

московская областная дума

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583434454_0:0:1501:845_1400x0_80_0_0_718ee2b0fe2729d6625ecbbf351bfe6c.jpg

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На развитие сельского хозяйства – для закупки техники и улучшения жилищных условий – в Московской области в 2021 году выделят около 7 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, сообщает телеканал "360".Расходы по госпрограмме "Сельское хозяйство Подмосковья" в 2021 году составят 6,9 миллиарда рублей. Сумма не сильно отличается от трат в предыдущие годы.Государственная поддержка сельхозпроизводителей останется на прежнем уровне. К основному направлению финансирования относятся субсидии на закупку техники и оборудования. На это понадобится около 100 миллионов рублей. Также деньги потратятся на улучшение жилищных условий в сельской местности и благоустройство территории — почти 50 миллионов.На частичную компенсацию транспортных расходов уйдет приблизительно 21 миллион рублей. Эти деньги выделят предпринимателям, поставляющим продукты в сельскую местность.Он также пообещал подумать о выдаче средств для развития сельских территорий. Финансирование нужно для создания комфортных условий и для того, чтобы население оставалось работать в отрасли.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская областная дума, московская область (подмосковье)