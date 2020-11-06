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https://ria.ru/20201106/podmoskove-1583435049.html
Сельское хозяйство Подмосковья получит в 2021 году 7 миллиардов
Сельское хозяйство Подмосковья получит в 2021 году 7 миллиардов
На развитие сельского хозяйства – для закупки техники и улучшения жилищных условий – в Московской области в 2021 году выделят около 7 миллиардов рублей. Об этом РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:27
2020-11-06T18:27
новости подмосковья
московская областная дума
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости.&nbsp;На развитие сельского хозяйства – для закупки техники и улучшения жилищных условий – в Московской области в 2021 году выделят около 7 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, сообщает телеканал "360".Расходы по госпрограмме "Сельское хозяйство Подмосковья" в 2021 году составят 6,9 миллиарда рублей. Сумма не сильно отличается от трат в предыдущие годы.Государственная поддержка сельхозпроизводителей останется на прежнем уровне. К основному направлению финансирования относятся субсидии на закупку техники и оборудования. На это понадобится около 100 миллионов рублей. Также деньги потратятся на улучшение жилищных условий в сельской местности и благоустройство территории — почти 50 миллионов.На частичную компенсацию транспортных расходов уйдет приблизительно 21 миллион рублей. Эти деньги выделят предпринимателям, поставляющим продукты в сельскую местность.Он также пообещал подумать о выдаче средств для развития сельских территорий. Финансирование нужно для создания комфортных условий и для того, чтобы население оставалось работать в отрасли.
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московская областная дума, московская область (подмосковье)

Сельское хозяйство Подмосковья получит в 2021 году 7 миллиардов

18:27 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинУборка урожая овса
Уборка урожая овса - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. На развитие сельского хозяйства – для закупки техники и улучшения жилищных условий – в Московской области в 2021 году выделят около 7 миллиардов рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, сообщает телеканал "360".
Расходы по госпрограмме "Сельское хозяйство Подмосковья" в 2021 году составят 6,9 миллиарда рублей. Сумма не сильно отличается от трат в предыдущие годы.
Государственная поддержка сельхозпроизводителей останется на прежнем уровне. К основному направлению финансирования относятся субсидии на закупку техники и оборудования. На это понадобится около 100 миллионов рублей. Также деньги потратятся на улучшение жилищных условий в сельской местности и благоустройство территории — почти 50 миллионов.
На частичную компенсацию транспортных расходов уйдет приблизительно 21 миллион рублей. Эти деньги выделят предпринимателям, поставляющим продукты в сельскую местность.

"В целом финансирование отрасли стабильно. Мы понимаем, насколько важно нашему региону сохранить позиции по производству овощей и зерна, молочной продукции и других традиционных для нас направлений", — заявил Керселян.

Он также пообещал подумать о выдаче средств для развития сельских территорий. Финансирование нужно для создания комфортных условий и для того, чтобы население оставалось работать в отрасли.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаМосковская область (Подмосковье)
 
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