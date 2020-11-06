https://ria.ru/20201106/nokia-1583324396.html

Nokia возродит культовые мобильники нулевых

Nokia возродит культовые мобильники нулевых

Компания Nokia планирует выпустить современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Nokiapoweruser. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T10:51

2020-11-06T10:51

2020-11-06T11:57

риа наука

nokia (мобильный телефон)

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компания Nokia планирует выпустить современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Nokiapoweruser.Новые устройства будут представлять собой кнопочные телефоны, основанные на операционной системе KaiOS, с поддержкой WhatsApp и других приложений. Характеристики по меркам 2020 года выглядят очень скромно. Старшая Nokia 8000 получит 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 240х320 пикселей, а экран Nokia 6300 при том же разрешении будет 2,4-дюймовым.Мобильные телефоны могут представить уже в ноябре 2020 года, одновременно со смартфонами Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 5G. Цена "звонилок" пока неизвестна.

https://ria.ru/20201020/nokia-1580632725.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nokia (мобильный телефон), гаджеты, технологии