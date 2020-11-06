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РИА Наука
https://ria.ru/20201106/nokia-1583324396.html
Nokia возродит культовые мобильники нулевых
Nokia возродит культовые мобильники нулевых
Компания Nokia планирует выпустить современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Nokiapoweruser. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T10:51
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риа наука
nokia (мобильный телефон)
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компания Nokia планирует выпустить современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Nokiapoweruser.Новые устройства будут представлять собой кнопочные телефоны, основанные на операционной системе KaiOS, с поддержкой WhatsApp и других приложений. Характеристики по меркам 2020 года выглядят очень скромно. Старшая Nokia 8000 получит 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 240х320 пикселей, а экран Nokia 6300 при том же разрешении будет 2,4-дюймовым.Мобильные телефоны могут представить уже в ноябре 2020 года, одновременно со смартфонами Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 5G. Цена "звонилок" пока неизвестна.
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nokia (мобильный телефон), гаджеты, технологии

Nokia возродит культовые мобильники нулевых

10:51 06.11.2020 (обновлено: 11:57 06.11.2020)
 
© РИА НовостиСотовый телефон Nokia из коллекции МТС
Сотовый телефон Nokia из коллекции МТС - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Компания Nokia планирует выпустить современные 4G-версии классических моделей Nokia 6300 и Nokia 8000. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Nokiapoweruser.
Новые устройства будут представлять собой кнопочные телефоны, основанные на операционной системе KaiOS, с поддержкой WhatsApp и других приложений. Характеристики по меркам 2020 года выглядят очень скромно. Старшая Nokia 8000 получит 2,8-дюймовый дисплей с разрешением 240х320 пикселей, а экран Nokia 6300 при том же разрешении будет 2,4-дюймовым.
Nokia 225 4G - РИА Новости, 1920, 20.10.2020
20 октября, 13:23РИА Наука
Nokia предлагает новые кнопочные телефоны по цене бюджетного смартфона
Мобильные телефоны могут представить уже в ноябре 2020 года, одновременно со смартфонами Nokia 9.3 PureView и Nokia 7.3 5G. Цена "звонилок" пока неизвестна.
 
РИА НаукаNokia (мобильный телефон)гаджетыТехнологии
 
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