Германия заявила, что получила ответ России по ситуации с Навальным
БЕРЛИН, 6 ноя - РИА Новости. В Минюсте ФРГ заявили, что ответ Генпрокуратуры РФ по расследованию ситуации с блогером Алексеем Навальным в России получен сегодня, он находится в работе.
"Как мы многократно заявляли на правбрифинге, это преступление должно быть расследовано в России, и только на основании официального расследования может быть установлен общественный интерес к расследованию, которым можно было бы обосновать передачу личных данных... Федеральное ведомство по вопросам юстиции запросила у Генпрокуратуры РФ позицию в этой связи, ответ ГП РФ пришел сегодня, он находится в работе", - заявил представитель немецкого Минюста.
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Генпрокуратура РФ ранее сообщила, что получила из Германии ответ по запросам в отношении Навального, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по ситуации, но ни на один из поставленных Россией вопросов ФРГ не ответила.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре. По его словам, Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Берлинская клиника Charite 23 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.
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