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Нарышкин рассказал, от чего получает удовлетворение на посту главы СВР
Нарышкин рассказал, от чего получает удовлетворение на посту главы СВР
Обилие интересной работы в уникальном коллективе высоких интеллектуалов и профессионалов своего дела – это те составляющие, от которых директор Службы внешней... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T11:37
2020-11-06T12:57
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
комитет государственной безопасности ссср
сергей нарышкин
общество
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обилие интересной работы в уникальном коллективе высоких интеллектуалов и профессионалов своего дела – это те составляющие, от которых директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по его признанию, получает удовлетворение, трудясь на посту главы СВР."Работа интересная и работа в очень уникальном коллективе. Коллективе высокопрофессиональных людей, высокообразованных, интеллектуалов и, кроме того, это люди военнослужащие. А это значит, вопрос дисциплины не стоит так, как он может стоять в гражданской профессии", - добавил Нарышкин.В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина &gt;&gt;
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), комитет государственной безопасности ссср, сергей нарышкин, общество

Нарышкин рассказал, от чего получает удовлетворение на посту главы СВР

11:37 06.11.2020 (обновлено: 12:57 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обилие интересной работы в уникальном коллективе высоких интеллектуалов и профессионалов своего дела – это те составляющие, от которых директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по его признанию, получает удовлетворение, трудясь на посту главы СВР.
"Я чувствую удовлетворение, находясь на этом посту, от того, что много работы", - сказал Нарышкин в интервью РИА Новости, которое он дал гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
12:47Инфографика
Сергей Нарышкин о Навальном, белорусских протестах и коронавирусе
"Работа интересная и работа в очень уникальном коллективе. Коллективе высокопрофессиональных людей, высокообразованных, интеллектуалов и, кроме того, это люди военнослужащие. А это значит, вопрос дисциплины не стоит так, как он может стоять в гражданской профессии", - добавил Нарышкин.
В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.
Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>
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РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Комитет государственной безопасности СССРСергей НарышкинОбщество
 
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