https://ria.ru/20201106/naryshkin-1583335509.html

Нарышкин рассказал, от чего получает удовлетворение на посту главы СВР

Нарышкин рассказал, от чего получает удовлетворение на посту главы СВР

Обилие интересной работы в уникальном коллективе высоких интеллектуалов и профессионалов своего дела – это те составляющие, от которых директор Службы внешней... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:37

2020-11-06T11:37

2020-11-06T12:57

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

комитет государственной безопасности ссср

сергей нарышкин

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обилие интересной работы в уникальном коллективе высоких интеллектуалов и профессионалов своего дела – это те составляющие, от которых директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, по его признанию, получает удовлетворение, трудясь на посту главы СВР."Работа интересная и работа в очень уникальном коллективе. Коллективе высокопрофессиональных людей, высокообразованных, интеллектуалов и, кроме того, это люди военнослужащие. А это значит, вопрос дисциплины не стоит так, как он может стоять в гражданской профессии", - добавил Нарышкин.В прошлом профессиональный разведчик, сотрудник Первого главного управления КГБ СССР (внешняя разведка), Сергей Нарышкин работает на посту директора СВР с 5 октября 2016 года.Читайте полный текст интервью Сергея Нарышкина >>

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), комитет государственной безопасности ссср, сергей нарышкин, общество