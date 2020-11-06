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В штабе Трампа назвали позором недопуск наблюдателей в Пенсильвании

В штабе Трампа назвали позором недопуск наблюдателей в Пенсильвании

Ситуация с недопуском наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании является позорной, считает в штабе действующего президента Дональда... РИА Новости, 06.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

пенсильвания

филадельфия

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ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с недопуском наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании является позорной, считает в штабе действующего президента Дональда Трампа.Ранее в четверг штаб Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии."Они думают, что они выше закона! Это позор!" - заявил еще один представитель штаба Кори Левандовски.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.

пенсильвания

филадельфия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире