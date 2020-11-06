В штабе Трампа назвали позором недопуск наблюдателей в Пенсильвании
02:01 06.11.2020 (обновлено: 02:02 06.11.2020)
ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с недопуском наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании является позорной, считает в штабе действующего президента Дональда Трампа.
Ранее в четверг штаб Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии.
"Они не разрешают нам смотреть ни на что... Мы только что подали иск в федеральный суд... Есть какая-то причина, по которой они это делают. Потому что они не дают нам посмотреть на бюллетени. Демократ вы или республиканец, вас должно это волновать", - сказала РИА Новости сотрудник избирательного штаба республиканца, сопредседатель движения "Женщины за Трампа" Пэм Бонди.
"Они думают, что они выше закона! Это позор!" - заявил еще один представитель штаба Кори Левандовски.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.