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В штабе Трампа назвали позором недопуск наблюдателей в Пенсильвании
В штабе Трампа назвали позором недопуск наблюдателей в Пенсильвании
Ситуация с недопуском наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании является позорной, считает в штабе действующего президента Дональда... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T02:01
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
пенсильвания
филадельфия
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с недопуском наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании является позорной, считает в штабе действующего президента Дональда Трампа.Ранее в четверг штаб Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии."Они думают, что они выше закона! Это позор!" - заявил еще один представитель штаба Кори Левандовски.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.
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дональд трамп, пенсильвания, филадельфия, сша, в мире

В штабе Трампа назвали позором недопуск наблюдателей в Пенсильвании

02:01 06.11.2020 (обновлено: 02:02 06.11.2020)
 
© REUTERS / Eduardo MunozСторонники Дональда Трампа в Филадельфии, США
Сторонники Дональда Трампа в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© REUTERS / Eduardo Munoz
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ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 5 ноя - РИА Новости. Ситуация с недопуском наблюдателей от республиканцев к подсчету голосов в Пенсильвании является позорной, считает в штабе действующего президента Дональда Трампа.
Ранее в четверг штаб Трампа подал новый иск в федеральный суд, заявляя, что наблюдателей от республиканцев не допускают следить за подсчетом голосов в Филадельфии.
"Они не разрешают нам смотреть ни на что... Мы только что подали иск в федеральный суд... Есть какая-то причина, по которой они это делают. Потому что они не дают нам посмотреть на бюллетени. Демократ вы или республиканец, вас должно это волновать", - сказала РИА Новости сотрудник избирательного штаба республиканца, сопредседатель движения "Женщины за Трампа" Пэм Бонди.
"Они думают, что они выше закона! Это позор!" - заявил еще один представитель штаба Кори Левандовски.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Штаб Трампа подал иск о приостановке подсчета или полного пересчета голосов в ряде штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампПенсильванияФиладельфияСШАВ мире
 
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