https://ria.ru/20201106/medsestra-1583332531.html

В Новосибирске рассказали о ребенке, которого медсестра таскала за волосы

В Новосибирске рассказали о ребенке, которого медсестра таскала за волосы

Малолетняя девочка, которую медсестра в новосибирской туберкулезной больнице схватила за волосы и кинула на кровать, не пострадала, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:25

2020-11-06T11:25

2020-11-06T16:29

здоровье - общество

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Малолетняя девочка, которую медсестра в новосибирской туберкулезной больнице схватила за волосы и кинула на кровать, не пострадала, сообщил РИА Новости в пятницу представитель облминздрава.Ранее следователи СК России в Новосибирске организовали проверку обстоятельств предполагаемого жестокого обращения с детьми после появления в социальных сетях видеоролика из больницы, на котором медсестра берет ребенка за волосы и кидает на кровать."Травматолог-ортопед и педиатр осмотрели ребенка. Травм и повреждений нет", — сообщил собеседник агентства.Ранее в облминздраве сообщили, что для расследования инцидента, произошедшего в филиале Государственной областной новосибирской клинической туберкулезной больницы, создана совместная комиссия регионального Минздрава и уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко.Медицинская сестра отстранена от работы, готовится приказ об ее увольнении. По результатам проверки будет дана правовая оценка ее действиям.Свою проверку по факту произошедшего организовала и прокуратура Новосибирской области. В частности, прокуроры проверят соблюдение в больнице законодательства о защите прав ребенка, об оказании медицинской помощи и примет меры реагирования к ответственным лицам, сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20200607/1572585351.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Медсестра таскает ребенка за волосы в больнице Новосибирска В Новосибирске в детской туберкулёзной больнице медсестра таскала девочку за волосы. СК начал проверку. Запись инцидента появилась ранее в соцсетях. На ней видно, как женщина берёт ребёнка за волосы и кидает на кровать. Видео сняла женщина, которая проходила в больнице обследование. Она утверждает, что медсестра так себя ведёт регулярно. Прокуратура Новосибирской области, Минздрав региона и областной аппарат детского омбудсмена также начали проверку. 2020-11-06T11:25 true PT0M21S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, новосибирская область, происшествия