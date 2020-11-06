https://ria.ru/20201106/kultura-1583433229.html

Более 4,2 млрд рублей потратят на культуру в Подмосковье в 2021 году

Более 4,2 млрд рублей потратят на культуру в Подмосковье в 2021 году

Более 4,2 миллиарда рублей планируют направить на развитие сферы культуры Московской области из регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T18:19

2020-11-06T18:19

2020-11-06T18:19

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 4,2 миллиарда рублей планируют направить на развитие сферы культуры Московской области из регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областное министерство культуры."На 2021 год запланировано более 4,2 миллиарда рублей расходов на культуру Московской области", — говорится в сообщении.Отмечается, что средства планируют направить на капремонт домов культуры – более 779 миллионов рублей, приобретение музыкальных инструментов в детские школы искусств – свыше 208 миллионов рублей, капитальный ремонт детских школ искусств – более 74 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе.Кроме этого, в 2021 год в Подмосковье планируют начать ремонтно-реставрационные работы в двух государственных музеях: музей-заповедник "Зарайский Кремль" и историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина", отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20201106/zapret-1583391351.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)