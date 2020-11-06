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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201106/kultura-1583433229.html
Более 4,2 млрд рублей потратят на культуру в Подмосковье в 2021 году
Более 4,2 млрд рублей потратят на культуру в Подмосковье в 2021 году
Более 4,2 миллиарда рублей планируют направить на развитие сферы культуры Московской области из регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T18:19
2020-11-06T18:19
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 4,2 миллиарда рублей планируют направить на развитие сферы культуры Московской области из регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областное министерство культуры."На 2021 год запланировано более 4,2 миллиарда рублей расходов на культуру Московской области", — говорится в сообщении.Отмечается, что средства планируют направить на капремонт домов культуры – более 779 миллионов рублей, приобретение музыкальных инструментов в детские школы искусств – свыше 208 миллионов рублей, капитальный ремонт детских школ искусств – более 74 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе.Кроме этого, в 2021 год в Подмосковье планируют начать ремонтно-реставрационные работы в двух государственных музеях: музей-заповедник "Зарайский Кремль" и историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина", отметили в ведомстве.
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московская область (подмосковье)

Более 4,2 млрд рублей потратят на культуру в Подмосковье в 2021 году

18:19 06.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Более 4,2 миллиарда рублей планируют направить на развитие сферы культуры Московской области из регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на областное министерство культуры.
"На 2021 год запланировано более 4,2 миллиарда рублей расходов на культуру Московской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что средства планируют направить на капремонт домов культуры – более 779 миллионов рублей, приобретение музыкальных инструментов в детские школы искусств – свыше 208 миллионов рублей, капитальный ремонт детских школ искусств – более 74 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе.
Кроме этого, в 2021 год в Подмосковье планируют начать ремонтно-реставрационные работы в двух государственных музеях: музей-заповедник "Зарайский Кремль" и историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина", отметили в ведомстве.
Главный усадебный дом в музее - усадьбе Мураново имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
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