https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583391614.html
В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий
В Подмосковье продлили запрет на проведение массовых мероприятий
Запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий с очным присутствием зрителей продлен в Московской области до 22 ноября, следует из постановления... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:57
2020-11-06T15:57
2020-11-06T16:17
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий с очным присутствием зрителей продлен в Московской области до 22 ноября, следует из постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, опубликованного на сайте регионального правительства.Согласно документу, в ранее подписанное постановление губернатора Воробьева вносятся следующие изменения: запрет на проведение спортивных и развлекательных мероприятий с очным присутствием жителей Подмосковья действует в регионе не до 7 ноября, а до 22 ноября.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)