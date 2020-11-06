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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583361079.html
В Курской области учеников 5-11 классов перевели на "дистанционку"
В Курской области учеников 5-11 классов перевели на "дистанционку"
Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился перевести учащихся пятого-одиннадцатого классов в школах региона на дистанционное обучение из-за тяжелой РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:36
2020-11-06T13:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
роман старовойт
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
курская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился перевести учащихся пятого-одиннадцатого классов в школах региона на дистанционное обучение из-за тяжелой ситуации по COVID-19."Частично перевожу школы на "дистанционку". Ситуация с распространением COVID-19 сейчас тяжелее, чем весной, и продолжает ухудшаться. Чтобы сдержать волну заболевания, приходится вводить новые защитные меры. С коллегами из оперштаба Курской области приняли решение частично перевести школы на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.Ученики первого - четвертого классов продолжат учиться очно, остальные – дистанционно. В малокомплектных школах решение о формате обучения пятого – одиннадцатого классов принимают местные власти с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.Учреждения дополнительного образования также работают в дистанционном режиме."Кроме того, администрация Курской области рекомендует вузам и учреждениям среднего профессионального образования перевести студентов на дистанционное обучение", - подчеркнул Старовойт.По данным оперативного штаба на 6 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 11697 (+136 за минувшие сутки) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1273 человека, на ИВЛ – 100 человек. На сегодняшний день скончались 115 человек, из них четверо – в минувшие сутки: это мужчины 70, 58 и 70 лет и женщина 60 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, роман старовойт, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), курская область

В Курской области учеников 5-11 классов перевели на "дистанционку"

13:36 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве
Учительница во время онлайн урока в одной из школ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт распорядился перевести учащихся пятого-одиннадцатого классов в школах региона на дистанционное обучение из-за тяжелой ситуации по COVID-19.
"Частично перевожу школы на "дистанционку". Ситуация с распространением COVID-19 сейчас тяжелее, чем весной, и продолжает ухудшаться. Чтобы сдержать волну заболевания, приходится вводить новые защитные меры. С коллегами из оперштаба Курской области приняли решение частично перевести школы на дистанционное обучение с 9 по 22 ноября", - цитирует губернатора пресс-служба областной администрации.
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Общефедеральные меры борьбы с новым коронавирусом COVID-19 в России
Ученики первого - четвертого классов продолжат учиться очно, остальные – дистанционно. В малокомплектных школах решение о формате обучения пятого – одиннадцатого классов принимают местные власти с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.
Учреждения дополнительного образования также работают в дистанционном режиме.
"Кроме того, администрация Курской области рекомендует вузам и учреждениям среднего профессионального образования перевести студентов на дистанционное обучение", - подчеркнул Старовойт.
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По данным оперативного штаба на 6 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 11697 (+136 за минувшие сутки) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1273 человека, на ИВЛ – 100 человек. На сегодняшний день скончались 115 человек, из них четверо – в минувшие сутки: это мужчины 70, 58 и 70 лет и женщина 60 лет, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Роман СтаровойтЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Курская область
 
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