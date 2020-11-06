https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583327322.html

В России за сутки 16 955 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 16 955 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны рекордные 16 955 человек, за все время - 1 296 124, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T11:02

2020-11-06T11:02

2020-11-06T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны рекордные 16 955 человек, за все время - 1 296 124, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 ноября и составил 15 567 выписанных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество