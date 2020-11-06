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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583306409.html
В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что массовые мероприятия в регионе запретят в ближайшее время из-за распространения COVID-19. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T08:45
2020-11-06T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил дегтярев
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что массовые мероприятия в регионе запретят в ближайшее время из-за распространения COVID-19."К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Сегодня в режиме ВКС (видеоконференцсвязи – ред.) состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия", - заявил Дегтярев на внеочередном штабе по недопущению распространения COVID-19.Как отметили на заседании оперштаба, будет принято решение и относительно выхода школьников с каникул. Ранее сообщалось, что они ушли на досрочный отдых с 21 октября и должны приступить к очным занятиям 9 ноября.Руководителям крупных промышленных предприятий уже рекомендовано ввести гибкий график начала и окончания рабочего дня, чтобы рассредоточить людей и снизить вероятность заражения. С 5 ноября введены ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом, для всех болельщиков будет организована прямая трансляция на телеканале "Губерния".Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, 5 ноября был зафиксирован очередной антирекорд – 234 случая заражения COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в регионе – 1,01. Ежесуточный прирост заболевших – до 1,4%, это выше, чем по стране. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева отметила, что такая тенденция фиксируется седьмую неделю.Коечный фонд для больных COVID-19 составляет 2 932 места, за неделю он увеличен на 326 единиц (12,5%), в резерве остается более 400 коек в крае. Лабораторные исследования проводятся в 11 учреждениях. На закупку лекарств и проведение кислородных систем (распределены по больницам) из федерального бюджета выделено 140 миллионов рублей. Краевой минздрав определил порядок обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом, к доставке препаратов планируется привлечь волонтеров. На предприятии "Дальхимфарм" произвели почти 6,5 тысячи упаковок препарата "Левофлоксацин", который применяется в комплексной терапии при лечении пациентов с COVID-19. Антибиотик уже поступил в аптечные сети.По данным на утро пятницы, на территории края с начала пандемии COVID-19 выявлен у 17 441 человека. Выздоровело за это время 11 796 заболевших, скончались 143. Сейчас лечение от этой инфекции получают 5 502 жителя региона, из них 2 477 (45%) – в стационаре, остальные амбулаторно. В тяжелом состоянии 17 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201106/koronavirus-1583299742.html
https://ria.ru/20201028/koronavirus-1581837470.html
https://ria.ru/20201029/kovid-1581992250.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил дегтярев, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), хабаровский край

В Хабаровском крае ужесточат меры по борьбе с коронавирусом

08:45 06.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы
Медицинский работник в городской клинической больнице № 52 Москвы - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ХАБАРОВСК, 6 ноя - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что массовые мероприятия в регионе запретят в ближайшее время из-за распространения COVID-19.
"К введению любых дополнительных ограничений следует подходить взвешенно. Мы не планируем так называемый локдаун в Хабаровском крае. Сегодня в режиме ВКС (видеоконференцсвязи – ред.) состоится совещание с вице-премьером Татьяной Голиковой, после чего мы определимся, какие еще меры стоит предпринять. Однозначно поддержим Роспотребнадзор в том, что надо полностью запрещать любые массовые мероприятия", - заявил Дегтярев на внеочередном штабе по недопущению распространения COVID-19.
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Как отметили на заседании оперштаба, будет принято решение и относительно выхода школьников с каникул. Ранее сообщалось, что они ушли на досрочный отдых с 21 октября и должны приступить к очным занятиям 9 ноября.
Руководителям крупных промышленных предприятий уже рекомендовано ввести гибкий график начала и окончания рабочего дня, чтобы рассредоточить людей и снизить вероятность заражения. С 5 ноября введены ограничения на присутствие болельщиков на матчах регулярного чемпионата России по хоккею с мячом, для всех болельщиков будет организована прямая трансляция на телеканале "Губерния".
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Как сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов, 5 ноября был зафиксирован очередной антирекорд – 234 случая заражения COVID-19. Коэффициент распространения коронавируса (Rt) в регионе – 1,01. Ежесуточный прирост заболевших – до 1,4%, это выше, чем по стране. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева отметила, что такая тенденция фиксируется седьмую неделю.
Коечный фонд для больных COVID-19 составляет 2 932 места, за неделю он увеличен на 326 единиц (12,5%), в резерве остается более 400 коек в крае. Лабораторные исследования проводятся в 11 учреждениях. На закупку лекарств и проведение кислородных систем (распределены по больницам) из федерального бюджета выделено 140 миллионов рублей. Краевой минздрав определил порядок обеспечения бесплатными лекарствами амбулаторных пациентов с коронавирусом, к доставке препаратов планируется привлечь волонтеров. На предприятии "Дальхимфарм" произвели почти 6,5 тысячи упаковок препарата "Левофлоксацин", который применяется в комплексной терапии при лечении пациентов с COVID-19. Антибиотик уже поступил в аптечные сети.
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По данным на утро пятницы, на территории края с начала пандемии COVID-19 выявлен у 17 441 человека. Выздоровело за это время 11 796 заболевших, скончались 143. Сейчас лечение от этой инфекции получают 5 502 жителя региона, из них 2 477 (45%) – в стационаре, остальные амбулаторно. В тяжелом состоянии 17 пациентов, 16 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил ДегтяревЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Хабаровский край
 
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