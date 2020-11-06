Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201106/kirpich-1583422283.html
Житель Кировской области кинул кирпич в окно здания правительства
Житель Кировской области кинул кирпич в окно здания правительства
Мужчина разбил кирпичом окно в здании регионального правительства в Кирове, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T17:47
2020-11-06T19:22
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152499/15/1524991548_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_74c7ee14f916931621f0bfdc930dc617.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом окно в здании регионального правительства в Кирове, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что днем в пятницу мужчина кинул в окно правительства Кировской области кирпич, на котором якобы были написаны требования к властям отремонтировать дорогу и обеспечить доставку детей из села в школу.По словам руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Максима Финченко, мужчина повредил застекленную пристройку у входа в здание правительства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области, сотрудники полиции работают на месте происшествия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201024/kriminal-1581376896.html
кировская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152499/15/1524991548_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_29606df0c16f033b93c4c36a4fa5ce9c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кировская область, происшествия

Житель Кировской области кинул кирпич в окно здания правительства

17:47 06.11.2020 (обновлено: 19:22 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКирпич Новокубанского завода керамических стеновых материалов
Кирпич Новокубанского завода керамических стеновых материалов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом окно в здании регионального правительства в Кирове, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что днем в пятницу мужчина кинул в окно правительства Кировской области кирпич, на котором якобы были написаны требования к властям отремонтировать дорогу и обеспечить доставку детей из села в школу.

"В пятницу, 6 ноября, мужчина разбил кирпичом окно в здании правительства Кировской области и скрылся. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность мужчины установлена. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.

По словам руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Максима Финченко, мужчина повредил застекленную пристройку у входа в здание правительства.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 20:55
В Астраханской области местный житель забил кирпичом пенсионерку

"Кроме привлечения к ответственности этого человека, который сейчас объявлен в розыск, он также будет привлечен к материальной ответственности, когда будет подсчитан ущерб от совершенного им деяния", — сказал Финченко в видеозаписи, опубликованной на официальной странице правительства Кировской области в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области, сотрудники полиции работают на месте происшествия.
 
Кировская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:34System of a Down выпустили две новые песни в поддержку Армении
00:23Минобороны раскрыло секретное название парада 1941 года в Москве
00:19Минобороны опубликовало документы о параде на Красной площади 1941 года
00:09В Турции появится "Марсианская колония" для туристов
00:04СМИ: Республиканцы собирают деньги на финансирование исков Трампа
23:55Армения заявила, что в Карабахе воюют свыше 20 иностранных наемников
23:47В ВОЗ прокомментировали ситуацию с коронавирусом в России
23:26У Белого дома проходит акция протеста против Трампа
23:21Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке пива в России
23:13Украина направила России ноту из-за указа о документах жителей Донбасса
23:09Республиканцы подали в Верховный суд иск по голосованию в Пенсильвании
23:04В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
23:02Twitter счел сообщение об избрании Байдена преждевременным
22:58СМИ рассказали о новых задержанных по делу об убийстве учителя во Франции
22:57В Ленинградской области мужчина спьяну пытался задушить годовалого сына
22:49Консульство России в Черногории приостановит деятельность из-за COVID-19
22:45Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области
22:44В Висконсине задержали подозреваемого в стрельбе по полицейским
22:37Власти Москвы оценили работу системы QR-кодов
22:33В Одессе объявили траур в связи со смертью Жванецкого
Лента новостейМолния