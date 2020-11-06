https://ria.ru/20201106/kirpich-1583422283.html

Житель Кировской области кинул кирпич в окно здания правительства

Житель Кировской области кинул кирпич в окно здания правительства

Мужчина разбил кирпичом окно в здании регионального правительства в Кирове, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T17:47

2020-11-06T17:47

2020-11-06T19:22

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом окно в здании регионального правительства в Кирове, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что днем в пятницу мужчина кинул в окно правительства Кировской области кирпич, на котором якобы были написаны требования к властям отремонтировать дорогу и обеспечить доставку детей из села в школу.По словам руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Максима Финченко, мужчина повредил застекленную пристройку у входа в здание правительства.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области, сотрудники полиции работают на месте происшествия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/kriminal-1581376896.html

кировская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия