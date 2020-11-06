Житель Кировской области кинул кирпич в окно здания правительства
17:47 06.11.2020 (обновлено: 19:22 06.11.2020)
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКирпич Новокубанского завода керамических стеновых материалов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Мужчина разбил кирпичом окно в здании регионального правительства в Кирове, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что днем в пятницу мужчина кинул в окно правительства Кировской области кирпич, на котором якобы были написаны требования к властям отремонтировать дорогу и обеспечить доставку детей из села в школу.
"В пятницу, 6 ноября, мужчина разбил кирпичом окно в здании правительства Кировской области и скрылся. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность мужчины установлена. Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", — сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
По словам руководителя администрации губернатора и правительства Кировской области Максима Финченко, мужчина повредил застекленную пристройку у входа в здание правительства.
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"Кроме привлечения к ответственности этого человека, который сейчас объявлен в розыск, он также будет привлечен к материальной ответственности, когда будет подсчитан ущерб от совершенного им деяния", — сказал Финченко в видеозаписи, опубликованной на официальной странице правительства Кировской области в соцсети "ВКонтакте".
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Кировской области, сотрудники полиции работают на месте происшествия.