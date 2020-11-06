https://ria.ru/20201106/golosovanie-1583379566.html
Памфилова рассказала о проработке вопроса о дистанционном голосовании
Памфилова рассказала о проработке вопроса о дистанционном голосовании
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК аккуратно прорабатывает вопрос о дистанционном... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:00
2020-11-06T15:00
2020-11-06T15:10
элла памфилова
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК аккуратно прорабатывает вопрос о дистанционном электронном голосовании, подчеркнула, что нельзя подорвать доверие избирателей."Конечно, дистанционное электронное голосование сейчас прорабатываем. Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а, наоборот, его заслужить. То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, – они стали необратимыми", - заявила Памфилова на встрече с президентом в пятницу.
https://ria.ru/20200727/1574975768.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
элла памфилова, владимир путин, политика