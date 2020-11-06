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Памфилова рассказала о проработке вопроса о дистанционном голосовании
Памфилова рассказала о проработке вопроса о дистанционном голосовании
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК аккуратно прорабатывает вопрос о дистанционном... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T15:00
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элла памфилова
владимир путин
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК аккуратно прорабатывает вопрос о дистанционном электронном голосовании, подчеркнула, что нельзя подорвать доверие избирателей."Конечно, дистанционное электронное голосование сейчас прорабатываем. Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а, наоборот, его заслужить. То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, – они стали необратимыми", - заявила Памфилова на встрече с президентом в пятницу.
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элла памфилова, владимир путин, политика

Памфилова рассказала о проработке вопроса о дистанционном голосовании

15:00 06.11.2020 (обновлено: 15:10 06.11.2020)
 
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявила, что ЦИК аккуратно прорабатывает вопрос о дистанционном электронном голосовании, подчеркнула, что нельзя подорвать доверие избирателей.
"Конечно, дистанционное электронное голосование сейчас прорабатываем. Очень осторожно идем, потому что тут важно не подорвать доверие, а, наоборот, его заслужить. То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, – они стали необратимыми", - заявила Памфилова на встрече с президентом в пятницу.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 27.07.2020
27 июля, 12:49
В Минкомсвязи оценили востребованность дистанционного голосования
 
Элла ПамфиловаВладимир ПутинПолитика
 
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