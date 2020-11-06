https://ria.ru/20201106/gibel-1583395783.html
В Астраханской области двое мужчин погибли из-за опрокинувшейся лодки
В Астраханской области двое мужчин погибли из-за опрокинувшейся лодки
Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек из-за опрокинувшейся лодки в Астраханской области, сообщает московское межрегиональное... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:16
2020-11-06T16:16
2020-11-06T16:16
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек из-за опрокинувшейся лодки в Астраханской области, сообщает московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По данным ведомства, 3 ноября текущего года двое мужчин и две женщины плыли по реке Бахтемир на гребном судне. Судоводитель стал раскачивать лодку, она опрокинулась, и все четверо оказались в воде. Две девушки смогли добраться до берега, а мужчины погибли.
https://ria.ru/20190607/1555349710.html
астраханская область
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), астраханская область, происшествия