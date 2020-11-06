https://ria.ru/20201106/donbass-1583346720.html
Песков назвал единственный механизм урегулирования в Донбассе
Песков назвал единственный механизм урегулирования в Донбассе
"Нормандский" формат является единственным механизмом для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:33
2020-11-06T12:33
2020-11-06T12:33
эммануэль макрон
владимир зеленский
дмитрий песков
франция
германия
украина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Нормандский" формат является единственным механизмом для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос, стоит ли на повестке дня в РФ обсуждение темы Донбасса с Францией и Германией, Песков сказал, что "безусловно, стоит"."По мере того, как фиксируется какое-то продвижение на треке реализации ранее достигнутых договоренностей, этот диалог интенсифицируется. По мере того, как происходит замедление выполнения договоренностей, он замедляется. Но, безусловно, этот диалог продолжается. Иного какого-то другого механизма у нас нет. И поэтому в попытках способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины это единственный механизм", - отметил он.Накануне президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, стороны согласились, что встреча в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина) по урегулированию в Донбассе должна состояться как можно скорее.
https://ria.ru/20201106/donbass-1583292088.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, владимир зеленский, дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире