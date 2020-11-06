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Липецкая область
https://ria.ru/20201106/distantsionka-1583365676.html
Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию
Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию
Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:56
2020-11-06T13:56
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, родителям достаточно просто написать заявление о переводе своих детей на удаленное обучение. Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.Артамонов отметил, что введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен."Мы видим, что мнения родителей разделились. Одни не хотят уходить с очного обучения, другие, наоборот, требуют перевести школы на дистанционное обучение. Мы предложили вариант, который должен устроить всех. Те, кто хочет перейти на дистанционное обучение, получат такую возможность", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов, липецкая область

Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию

13:56 06.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУченик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве
Ученик школы №1580 во время онлайн занятий у себя дома в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ЛИПЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, родителям достаточно просто написать заявление о переводе своих детей на удаленное обучение. Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.
Артамонов отметил, что введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен.
"Мы видим, что мнения родителей разделились. Одни не хотят уходить с очного обучения, другие, наоборот, требуют перевести школы на дистанционное обучение. Мы предложили вариант, который должен устроить всех. Те, кто хочет перейти на дистанционное обучение, получат такую возможность", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
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