https://ria.ru/20201106/distantsionka-1583365676.html
Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию
Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию
Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:56
2020-11-06T13:56
2020-11-06T13:56
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_259:769:2532:2048_1400x0_80_0_0_38ebb63179a024f1a02085d2eb620835.jpg
ЛИПЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, родителям достаточно просто написать заявление о переводе своих детей на удаленное обучение. Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.Артамонов отметил, что введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен."Мы видим, что мнения родителей разделились. Одни не хотят уходить с очного обучения, другие, наоборот, требуют перевести школы на дистанционное обучение. Мы предложили вариант, который должен устроить всех. Те, кто хочет перейти на дистанционное обучение, получат такую возможность", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20200909/voda-1576980687.html
липецкая область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581941672_568:764:2279:2048_1400x0_80_0_0_e10beb7974c730b6164647fe9f93a043.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область
ЛИПЕЦК, 6 ноя – РИА Новости.
Школьники Липецкой области
в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, родителям достаточно просто написать заявление о переводе своих детей на удаленное обучение. Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.
Артамонов отметил, что введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен.
"Мы видим, что мнения родителей разделились. Одни не хотят уходить с очного обучения, другие, наоборот, требуют перевести школы на дистанционное обучение. Мы предложили вариант, который должен устроить всех. Те, кто хочет перейти на дистанционное обучение, получат такую возможность", – сказал Артамонов.