https://ria.ru/20201106/distantsionka-1583365676.html

Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию

Липецкие школьники смогут перейти на дистанционку по желанию

Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:56

2020-11-06T13:56

2020-11-06T13:56

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 6 ноя – РИА Новости. Школьники Липецкой области в связи с пандемией коронавируса смогут переходить на дистанционное обучение по желанию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, родителям достаточно просто написать заявление о переводе своих детей на удаленное обучение. Школьникам будет предоставлен доступ к цифровой платформе, необходимые по программе задания и обратная связь с учителями. Уйти на дистанционное обучение имеет право даже один ученик из класса.Артамонов отметил, что введение массового карантина в школах области пока не планируется, так как эпидемиологический порог по заболеваемости ОРВИ в настоящее время не превышен."Мы видим, что мнения родителей разделились. Одни не хотят уходить с очного обучения, другие, наоборот, требуют перевести школы на дистанционное обучение. Мы предложили вариант, который должен устроить всех. Те, кто хочет перейти на дистанционное обучение, получат такую возможность", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20200909/voda-1576980687.html

липецкая область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область