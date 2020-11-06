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Бирюков: у станции БКЛ "Электрозаводская" завершается благоустройство
Бирюков: у станции БКЛ "Электрозаводская" завершается благоустройство
Работы по благоустройству территории возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро в Москве подходят к завершению, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:25
2020-11-06T13:25
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро в Москве подходят к завершению, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в зону благоустройства вошли части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, Проектируемый проезд 222.Заместитель мэра рассказал, что в районе Соколиная гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары."В рамках благоустройства проложили 2,3 км кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Это повысит безопасность и надежность эксплуатации линий электропередач", — подчеркнул Бирюков.Он добавил, что для удобного проезда автобусов к метро выполнена реорганизация перекрестка Электрозаводской улицы у Электрозаводского моста – организован разворот и съезд на Преображенскую набережную. Для пассажиров общественного транспорта поставят два современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.По словам Бирюкова, одно из мест притяжения в районе "Электрозаводской" — территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде 222. До начала работ она использовалась как стихийная парковка. В рамках благоустройства перед вузом сделали видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что работы будут полностью завершены к моменту ввода станции в эксплуатацию, который запланирован на конец этого года.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва

Бирюков: у станции БКЛ "Электрозаводская" завершается благоустройство

13:25 06.11.2020
 
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Проектное решение по благоустройству территории возле станции метро "Электрозаводская" БКЛ
Проектное решение по благоустройству территории возле станции метро Электрозаводская БКЛ - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро в Москве подходят к завершению, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Он отметил, что в зону благоустройства вошли части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, Проектируемый проезд 222.
"Работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности территории, прилегающей к станции "Электрозаводская" БКЛ, выполнены на 80%. Завершены основные строительно-монтажные работы, осталось установить светофоры, дорожные знаки, остановочные павильоны, нанести разметку и выполнить озеленение", — сказал Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в районе Соколиная гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары.
"В рамках благоустройства проложили 2,3 км кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Это повысит безопасность и надежность эксплуатации линий электропередач", — подчеркнул Бирюков.
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Он добавил, что для удобного проезда автобусов к метро выполнена реорганизация перекрестка Электрозаводской улицы у Электрозаводского моста – организован разворот и съезд на Преображенскую набережную. Для пассажиров общественного транспорта поставят два современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.
"В зоне благоустройства будут установлены более 40 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами. Особое внимание в проекте уделяется озеленению территории - до конца осени запланирована высадка 12 деревьев и 60 кустарников, разбит газон общей площадью 8 тысяч квадратных метров", я отметил заместитель мэра.
По словам Бирюкова, одно из мест притяжения в районе "Электрозаводской" — территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде 222. До начала работ она использовалась как стихийная парковка. В рамках благоустройства перед вузом сделали видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.
Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что работы будут полностью завершены к моменту ввода станции в эксплуатацию, который запланирован на конец этого года.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыПетр БирюковМосква
 
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