https://ria.ru/20201106/blagoustroystvo-1583356182.html

Бирюков: у станции БКЛ "Электрозаводская" завершается благоустройство

Бирюков: у станции БКЛ "Электрозаводская" завершается благоустройство

Работы по благоустройству территории возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро в Москве подходят к завершению, сообщил журналистам... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:25

2020-11-06T13:25

2020-11-06T13:25

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Работы по благоустройству территории возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро в Москве подходят к завершению, сообщил журналистам заместитель мэра российской столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Он отметил, что в зону благоустройства вошли части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, Проектируемый проезд 222.Заместитель мэра рассказал, что в районе Соколиная гора благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства и небольшие зоны для кратковременного отдыха, расширены тротуары."В рамках благоустройства проложили 2,3 км кабельной канализации, что позволило перенести под землю воздушные линии и освободить улицы от проводов. Это повысит безопасность и надежность эксплуатации линий электропередач", — подчеркнул Бирюков.Он добавил, что для удобного проезда автобусов к метро выполнена реорганизация перекрестка Электрозаводской улицы у Электрозаводского моста – организован разворот и съезд на Преображенскую набережную. Для пассажиров общественного транспорта поставят два современных остановочных павильона, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон.По словам Бирюкова, одно из мест притяжения в районе "Электрозаводской" — территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде 222. До начала работ она использовалась как стихийная парковка. В рамках благоустройства перед вузом сделали видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой.Глава комплекса городского хозяйства также сообщил, что работы будут полностью завершены к моменту ввода станции в эксплуатацию, который запланирован на конец этого года.

https://realty.ria.ru/20201005/kuryanovo-1578201337.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва