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В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова
В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова
В Сочи нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, сообщила РИА Новости инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь. РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T12:04
2020-11-06T15:44
поисковый отряд "лиза алерт"
происшествия
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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Сочи нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, сообщила РИА Новости инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь.Тело предпринимателя обнаружили в Черном море в 300 метрах от берега. В кубанском СК добавили, что на нем нет следов насилия.Смерть Коропова РИА Новости подтвердили в пресс-службе интернет-холдинга Mail.Ru Group. Там поблагодарили всех, кто помогал в поисках, и призвали не беспокоить ближайшие дни семью и друзей предпринимателя.В ночь на 1 ноября 31-летний бизнесмен вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил. Его искали полиция, спасатели на катере и добровольцы. В разные дни они нашли телефон, самокат и рюкзак пропавшего.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019-го его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.
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поисковый отряд "лиза алерт", происшествия

В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова

12:04 06.11.2020 (обновлено: 15:44 06.11.2020)
 
Игорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
Читать ria.ru в
СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Сочи нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, сообщила РИА Новости инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь.
Тело предпринимателя обнаружили в Черном море в 300 метрах от берега. В кубанском СК добавили, что на нем нет следов насилия.
Смерть Коропова РИА Новости подтвердили в пресс-службе интернет-холдинга Mail.Ru Group. Там поблагодарили всех, кто помогал в поисках, и призвали не беспокоить ближайшие дни семью и друзей предпринимателя.
В ночь на 1 ноября 31-летний бизнесмен вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил. Его искали полиция, спасатели на катере и добровольцы. В разные дни они нашли телефон, самокат и рюкзак пропавшего.
Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".
По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019-го его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсетиИгорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсети
Игорь Коропов
 
Поисковый отряд "Лиза Алерт"Происшествия
 
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