https://ria.ru/20201106/biznesmen-1583340369.html

В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова

В Черном море нашли тело сооснователя Skillbox Игоря Коропова

В Сочи нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, сообщила РИА Новости инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь. РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T12:04

2020-11-06T12:04

2020-11-06T15:44

поисковый отряд "лиза алерт"

происшествия

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СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Сочи нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, сообщила РИА Новости инфорг "Лизы Алерт" Мария Лебедь.Тело предпринимателя обнаружили в Черном море в 300 метрах от берега. В кубанском СК добавили, что на нем нет следов насилия.Смерть Коропова РИА Новости подтвердили в пресс-службе интернет-холдинга Mail.Ru Group. Там поблагодарили всех, кто помогал в поисках, и призвали не беспокоить ближайшие дни семью и друзей предпринимателя.В ночь на 1 ноября 31-летний бизнесмен вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону Нижнеимеретинского порта. С тех пор он на связь не выходил. Его искали полиция, спасатели на катере и добровольцы. В разные дни они нашли телефон, самокат и рюкзак пропавшего.Игорь Коропов — победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели".По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей. В феврале 2019-го его совладельцем стала Mail.Ru Group, которая впоследствии нарастила долю с десяти до 60,33 процента. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет пяти миллиардов рублей.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поисковый отряд "лиза алерт", происшествия