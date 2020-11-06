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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583364757.html
В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 в сутки
В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 в сутки
Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 991 до 104286, умерли еще три человека, всего с начала распространения... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T13:50
2020-11-06T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 991 до 104286, умерли еще три человека, всего с начала распространения инфекции в республике скончался 1001 пациент, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.По данным на четверг, в Белоруссии было зарегистрировано 103295 случаев COVID-19 и 998 умерших пациентов. Ранее в республике максимальный суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 984.По ее информации, в стране выздоровели и выписаны 89555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 424 больше, чем днем ранее.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583264670.html
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коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 в сутки

13:50 06.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом "Спутник V"
Медицинский работник минской городской поликлиники No 28 проводит вакцинацию добровольцев от COVID-19 российским препаратом Спутник V - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 991 до 104286, умерли еще три человека, всего с начала распространения инфекции в республике скончался 1001 пациент, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.
По данным на четверг, в Белоруссии было зарегистрировано 103295 случаев COVID-19 и 998 умерших пациентов. Ранее в республике максимальный суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 984.

"Зарегистрированы 104286 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 2628891 тест. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1001 пациент с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram.

По ее информации, в стране выздоровели и выписаны 89555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 424 больше, чем днем ранее.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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