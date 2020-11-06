https://ria.ru/20201106/belorussiya-1583364757.html

В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 в сутки

В Белоруссии выявили рекордное число случаев COVID-19 в сутки

Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 991 до 104286, умерли еще три человека, всего с начала распространения... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T13:50

2020-11-06T13:50

2020-11-06T13:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 991 до 104286, умерли еще три человека, всего с начала распространения инфекции в республике скончался 1001 пациент, сообщила в пятницу пресс-служба минздрава страны.По данным на четверг, в Белоруссии было зарегистрировано 103295 случаев COVID-19 и 998 умерших пациентов. Ранее в республике максимальный суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом составлял 984.По ее информации, в стране выздоровели и выписаны 89555 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это на 424 больше, чем днем ранее.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В последнее время в Белоруссии ускорился суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом по сравнению с летом. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране контролируемой. Он подчеркнул, что в республике есть необходимый опыт борьбы с заболеванием, медикаменты, выстроена разноуровневая система лечения. Лукашенко заявил, что привержен выбранной ранее тактике борьбы с распространением COVID-19, не предполагающей тотальных ограничительных мер, но не исключил при необходимости отдельных запретов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583264670.html

https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583180205.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, александр лукашенко, белоруссия, в мире