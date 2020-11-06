https://ria.ru/20201106/agroinvestproekt-1583396992.html
На Смоленщине реализуют крупный агроинвеспроект за 1 млрд рублей
На Смоленщине реализуют крупный агроинвеспроект за 1 млрд рублей
В Демидовском районе Смоленской области будет реализован инвестиционный проект по строительству молочно-товарных ферм, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 06.11.2020
2020-11-06T16:20
2020-11-06T16:20
2020-11-06T16:20
смоленская область
алексей островский
демидовский район
смоленская область
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СМОЛЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. В Демидовском районе Смоленской области будет реализован инвестиционный проект по строительству молочно-товарных ферм, сообщает пресс-служба областной администрации.Соглашение о сотрудничестве с компанией "Новоселки", которая займется строительством объектов, подписал губернатор области Алексей Островский."Суммарный объем инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Комплекс будет состоять из четырех ферм на 250 голов крупного рогатого скота каждая", - говорится в сообщении пресс-службы.Комплекс оснастят современной сельхозтехникой, а также передовым доильным оборудованием, аппаратурой для заготовки и раздачи кормов.Реализация проекта рассчитана на срок с 2021 по 2026 год. При выходе на проектную мощность объем производства молока составит 4,5-5 тысяч тонн в год, мяса – 220 тонн в год. По сведениям пресс-службы, инвестор уже приступил к проектированию производственных объектов.Социальный эффект выразится в создании 30 новых рабочих мест.
https://ria.ru/20200729/1575084854.html
демидовский район
смоленская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский, демидовский район, смоленская область
СМОЛЕНСК, 6 ноя - РИА Новости.
В Демидовском районе Смоленской области
будет реализован инвестиционный проект по строительству молочно-товарных ферм, сообщает пресс-служба областной администрации.
Соглашение о сотрудничестве с компанией "Новоселки", которая займется строительством объектов, подписал губернатор области Алексей Островский
.
"Суммарный объем инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Комплекс будет состоять из четырех ферм на 250 голов крупного рогатого скота каждая", - говорится в сообщении пресс-службы.
Комплекс оснастят современной сельхозтехникой, а также передовым доильным оборудованием, аппаратурой для заготовки и раздачи кормов.
Реализация проекта рассчитана на срок с 2021 по 2026 год. При выходе на проектную мощность объем производства молока составит 4,5-5 тысяч тонн в год, мяса – 220 тонн в год.
По сведениям пресс-службы, инвестор уже приступил к проектированию производственных объектов.
Социальный эффект выразится в создании 30 новых рабочих мест.