https://ria.ru/20201106/agroinvestproekt-1583396992.html

На Смоленщине реализуют крупный агроинвеспроект за 1 млрд рублей

На Смоленщине реализуют крупный агроинвеспроект за 1 млрд рублей

В Демидовском районе Смоленской области будет реализован инвестиционный проект по строительству молочно-товарных ферм, сообщает пресс-служба областной... РИА Новости, 06.11.2020

2020-11-06T16:20

2020-11-06T16:20

2020-11-06T16:20

смоленская область

алексей островский

демидовский район

смоленская область

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СМОЛЕНСК, 6 ноя - РИА Новости. В Демидовском районе Смоленской области будет реализован инвестиционный проект по строительству молочно-товарных ферм, сообщает пресс-служба областной администрации.Соглашение о сотрудничестве с компанией "Новоселки", которая займется строительством объектов, подписал губернатор области Алексей Островский."Суммарный объем инвестиций в проект составит один миллиард рублей. Комплекс будет состоять из четырех ферм на 250 голов крупного рогатого скота каждая", - говорится в сообщении пресс-службы.Комплекс оснастят современной сельхозтехникой, а также передовым доильным оборудованием, аппаратурой для заготовки и раздачи кормов.Реализация проекта рассчитана на срок с 2021 по 2026 год. При выходе на проектную мощность объем производства молока составит 4,5-5 тысяч тонн в год, мяса – 220 тонн в год. По сведениям пресс-службы, инвестор уже приступил к проектированию производственных объектов.Социальный эффект выразится в создании 30 новых рабочих мест.

https://ria.ru/20200729/1575084854.html

демидовский район

смоленская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский, демидовский район, смоленская область