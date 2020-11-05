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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201105/vzlom-1583192752.html
СК Белоруссии возбудил дело о взломе компьютерной системы мэрии Минска
СК Белоруссии возбудил дело о взломе компьютерной системы мэрии Минска
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со взломом компьютерной системы Минского горисполкома, задержаны двое человек, сообщила в... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:38
2020-11-05T15:38
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со взломом компьютерной системы Минского горисполкома, задержаны двое человек, сообщила в четверг пресс-служба СК.Там отмечается, что этот мужчина был задержан сотрудниками милиции на месте преступления. "При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа этого года", - поясняется в сообщении.Там говорится, что "в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан знакомый 34-летнего мужчины, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Минского городского исполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях"."По месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке", - говорится в сообщении.Сейчас указанные лица, по данным пресс-службы, признаны подозреваемыми по уголовным статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

СК Белоруссии возбудил дело о взломе компьютерной системы мэрии Минска

15:38 05.11.2020
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов Белоруссии на месте взрыва в Минске на День Независимости
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии на месте взрыва в Минске на День Независимости - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со взломом компьютерной системы Минского горисполкома, задержаны двое человек, сообщила в четверг пресс-служба СК.

"Ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания на улице Притыцкого в Минске, действуя с неустановленными лицами, из личной заинтересованности, с помощью компьютерной техники путем нарушения системы защиты осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там отмечается, что этот мужчина был задержан сотрудниками милиции на месте преступления. "При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа этого года", - поясняется в сообщении.
Там говорится, что "в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан знакомый 34-летнего мужчины, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Минского городского исполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях".
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"По месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке", - говорится в сообщении.
Сейчас указанные лица, по данным пресс-службы, признаны подозреваемыми по уголовным статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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