https://ria.ru/20201105/vzlom-1583192752.html

СК Белоруссии возбудил дело о взломе компьютерной системы мэрии Минска

СК Белоруссии возбудил дело о взломе компьютерной системы мэрии Минска

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со взломом компьютерной системы Минского горисполкома, задержаны двое человек, сообщила в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:38

2020-11-05T15:38

2020-11-05T15:38

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи со взломом компьютерной системы Минского горисполкома, задержаны двое человек, сообщила в четверг пресс-служба СК.Там отмечается, что этот мужчина был задержан сотрудниками милиции на месте преступления. "При изучении его мобильного телефона получены данные, свидетельствующие об активном участии задержанного в несанкционированных массовых мероприятиях, происходящих на территории столицы с 9 августа этого года", - поясняется в сообщении.Там говорится, что "в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан знакомый 34-летнего мужчины, который также оказался причастен к взлому компьютерной сети Минского городского исполкома и к участию в несанкционированных массовых мероприятиях"."По месту жительства задержанного, 31-летнего минчанина, сотрудниками милиции проведен обыск, в ходе которого обнаружен ряд вещественных доказательств, в том числе огнестрельное оружие, патроны, бронежилет, каски, мечи, радиостанции и листовки с призывами к забастовке", - говорится в сообщении.Сейчас указанные лица, по данным пресс-службы, признаны подозреваемыми по уголовным статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и об активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире