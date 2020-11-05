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Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Более 100 миллиардов рублей может потерять российская выставочная отрасль в текущем году из-за ограничений по проведению мероприятий в связи с COVID-19, считает РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:44
2020-11-05T16:44
сергей беднов
экспоцентр
экономика
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей может потерять российская выставочная отрасль в текущем году из-за ограничений по проведению мероприятий в связи с COVID-19, считает глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.Он выступил в ходе онлайн заседания профильного комитета ТПП РФ, посвященном роли выставок в ускоренном восстановлении промышленности."Суммарные убытки выставочной отрасли при невозможности проведения мероприятий в России в нынешнем году могут составить порядка 100 миллиардов рублей. По мнению экспертов, потери от общего объема составят около 68%. Считаю, что сегодня для предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, важны государственные меры поддержки, поддержка как федеральных, так и региональных властей", - сказал Беднов.Он подчеркнул важность продолжения выставочной деятельности для малых и средних предприятий, для которых такие мероприятия являются основными каналами развития бизнеса, продвижения продукции и услуг на внутренних и внешних рынках."Выставки остаются площадками встреч для целых отраслей на региональном, национальном и международном уровнях и являются необходимым и эффективным инструментом восстановления экономики после COVID-19", - пояснил Беднов.По его словам, вызванный пандемией кризис показал - выставочная отрасль нуждается в развитии стандартов, усилении роли отраслевых ассоциаций, структурировании господдержки и совершенствования системы присвоения кодов ОКВЭД.Он также коснулся общемировой ситуации в выставочной деятельности, отметив, что "на конец марта в мире не было проведено около тысячи выставок, к августе - порядка четырех тысяч, что говорит о серьезном проседании отрасли в целом".Гендиректор "Экспоцентра" убежден, что после выхода из пандемии выставочная отрасль вступит в фазу длительного восстановления, когда необходимо будет учесть опыт работы в период карантина. В качестве примера он назвал активное внедрение новых трендов в трансформации характера мероприятий, в частности, сочетания офлайн и онлайн форматов как в выставочной, так и в конгрессной деятельности."Пандемия привела к необходимости персонализировать отношения с клиентами, усилить автоматизацию стандартных операций. Необходимо использовать новые мобильные форматы и их креативное сочетание в выставочном пространстве", - отметил Беднов.
https://ria.ru/20201027/ekspotsentr-1581809824.html
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Новости
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РИА Новости
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60
сергей беднов, экспоцентр, экономика

Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей

16:44 05.11.2020
 
© Фото : предоставлено АО «Экспоцентр»Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей
Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : предоставлено АО «Экспоцентр»
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей может потерять российская выставочная отрасль в текущем году из-за ограничений по проведению мероприятий в связи с COVID-19, считает глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.
Он выступил в ходе онлайн заседания профильного комитета ТПП РФ, посвященном роли выставок в ускоренном восстановлении промышленности.
"Суммарные убытки выставочной отрасли при невозможности проведения мероприятий в России в нынешнем году могут составить порядка 100 миллиардов рублей. По мнению экспертов, потери от общего объема составят около 68%. Считаю, что сегодня для предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, важны государственные меры поддержки, поддержка как федеральных, так и региональных властей", - сказал Беднов.
Он подчеркнул важность продолжения выставочной деятельности для малых и средних предприятий, для которых такие мероприятия являются основными каналами развития бизнеса, продвижения продукции и услуг на внутренних и внешних рынках.
"Выставки остаются площадками встреч для целых отраслей на региональном, национальном и международном уровнях и являются необходимым и эффективным инструментом восстановления экономики после COVID-19", - пояснил Беднов.
По его словам, вызванный пандемией кризис показал - выставочная отрасль нуждается в развитии стандартов, усилении роли отраслевых ассоциаций, структурировании господдержки и совершенствования системы присвоения кодов ОКВЭД.
Он также коснулся общемировой ситуации в выставочной деятельности, отметив, что "на конец марта в мире не было проведено около тысячи выставок, к августе - порядка четырех тысяч, что говорит о серьезном проседании отрасли в целом".
Гендиректор "Экспоцентра" убежден, что после выхода из пандемии выставочная отрасль вступит в фазу длительного восстановления, когда необходимо будет учесть опыт работы в период карантина. В качестве примера он назвал активное внедрение новых трендов в трансформации характера мероприятий, в частности, сочетания офлайн и онлайн форматов как в выставочной, так и в конгрессной деятельности.
"Пандемия привела к необходимости персонализировать отношения с клиентами, усилить автоматизацию стандартных операций. Необходимо использовать новые мобильные форматы и их креативное сочетание в выставочном пространстве", - отметил Беднов.
Химия-2020 собрала в Экспоцентре 120 лидеров отрасли - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 18:14
"Химия-2020" собрала в "Экспоцентре" 120 лидеров отрасли
 
Сергей БедновЭкспоцентрЭкономика
 
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