https://ria.ru/20201105/vystavki-1583212120.html

Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей

Беднов: из-за пандемии выставки могут потерять более 100 млрд рублей

Более 100 миллиардов рублей может потерять российская выставочная отрасль в текущем году из-за ограничений по проведению мероприятий в связи с COVID-19, считает РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:44

2020-11-05T16:44

2020-11-05T16:44

сергей беднов

экспоцентр

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583207388_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_caadf3a4af76d3f929a1c56bc972d067.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Более 100 миллиардов рублей может потерять российская выставочная отрасль в текущем году из-за ограничений по проведению мероприятий в связи с COVID-19, считает глава комитета ТПП РФ по выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, генеральный директор АО "Экспоцентр" Сергей Беднов.Он выступил в ходе онлайн заседания профильного комитета ТПП РФ, посвященном роли выставок в ускоренном восстановлении промышленности."Суммарные убытки выставочной отрасли при невозможности проведения мероприятий в России в нынешнем году могут составить порядка 100 миллиардов рублей. По мнению экспертов, потери от общего объема составят около 68%. Считаю, что сегодня для предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, важны государственные меры поддержки, поддержка как федеральных, так и региональных властей", - сказал Беднов.Он подчеркнул важность продолжения выставочной деятельности для малых и средних предприятий, для которых такие мероприятия являются основными каналами развития бизнеса, продвижения продукции и услуг на внутренних и внешних рынках."Выставки остаются площадками встреч для целых отраслей на региональном, национальном и международном уровнях и являются необходимым и эффективным инструментом восстановления экономики после COVID-19", - пояснил Беднов.По его словам, вызванный пандемией кризис показал - выставочная отрасль нуждается в развитии стандартов, усилении роли отраслевых ассоциаций, структурировании господдержки и совершенствования системы присвоения кодов ОКВЭД.Он также коснулся общемировой ситуации в выставочной деятельности, отметив, что "на конец марта в мире не было проведено около тысячи выставок, к августе - порядка четырех тысяч, что говорит о серьезном проседании отрасли в целом".Гендиректор "Экспоцентра" убежден, что после выхода из пандемии выставочная отрасль вступит в фазу длительного восстановления, когда необходимо будет учесть опыт работы в период карантина. В качестве примера он назвал активное внедрение новых трендов в трансформации характера мероприятий, в частности, сочетания офлайн и онлайн форматов как в выставочной, так и в конгрессной деятельности."Пандемия привела к необходимости персонализировать отношения с клиентами, усилить автоматизацию стандартных операций. Необходимо использовать новые мобильные форматы и их креативное сочетание в выставочном пространстве", - отметил Беднов.

https://ria.ru/20201027/ekspotsentr-1581809824.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей беднов, экспоцентр, экономика