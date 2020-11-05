https://ria.ru/20201105/vybory-1583194160.html

Эксперты рассказали об отношениях России и США в случае победы Байдена

Эксперты рассказали об отношениях России и США в случае победы Байдена

В случае победы Байдена отношения России и США ждут сложные времена, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Шанс на продление ДСНВ-3, общей для двух стран... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T15:47

2020-11-05T15:47

2020-11-05T17:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джордж буш (младший)

российская академия наук

барак обама

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В случае победы Байдена отношения России и США ждут сложные времена, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Шанс на продление ДСНВ-3, общей для двух стран проблемы, появиться может, но это будет, пожалуй, единственным положительным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона. В целом же победа кандидата от демократов будет иметь скорее негативный эффект, особенно учитывая общую нестабильность на постсоветском пространстве.ДСНВ-3 и другие обещанияБайден говорил о своем намерении продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Соглашение было подписано в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. На данный момент переговоры с администрацией Дональда Трампа на тему продления поставлены на паузу, Москва ранее предложила США продлить Договор без предварительных условий на год. Но даже при победе Байдена очень многое зависит от того, как долго продлится процесс передачи власти, заявил в интервью РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров."Но мне кажется, что, постольку, поскольку устойчивости в администрации пока не будет, — исход выборов определен не будет, то Байден просто может не успеть. Договор ведь кончается 5 февраля, и если даже Байден победит и 20 января принесет присягу, то ему нужно сформировать администрацию, назначить госсекретаря, тех же переговорщиков. Да, сайт на переходный период уже запущен, но передача очень многих полномочий может затянуться. И договор истечет естественным путем", — добавил эксперт.Он добавил, что "времени критически мало" и сразу после инаугурации "срочно" нужно давать сигналы, что нужно сразу решить этот вопрос.Такое же мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Байден в своих предвыборных выступлениях и в платформе Демократической партии США подчеркивал, что считает Россию главным врагом Америки. Про Китай он говорил, что это не враг, а конкурент. Но в то же время он выступает за продление договора СНВ-3, а с другой стороны — выступает за диалог с Россией по проблемам стратегических ядерных вооружений. Этим он в выгодную сторону отличается от своего конкурента Дональда Трампа. Я бы сказал, что "оба хуже". Но в сфере стратегической ядерной стабильности президентство Байдена может оказаться для нас лучшим вариантом, чем пребывание у власти Дональда Трампа", — сказал РИА Новости Батюк.Что касается другого предвыборного обещания — возвращения США в Парижское соглашение, то здесь проблем быть не должно."И в целом, что касается международных соглашений, то, думаю, он будет действовать в этом плане как Обама, когда он дебатировал с Бушем-младшим и, показывая пальцем на него, говорил "I"m not him" ("Я не он". — Прим. ред.). Возможно, мы еще увидим возвращение к переговорам с ЕС о трансатлантическом торговом партнерстве, возможно — возвращение Соединенных Штатов в TPP (ТТП, Транстихоокеанское партнерство. — Прим. ред.) — это все обамовские идеи, и такие повороты возможны", — сказал эксперт.Что касается иранской сделки, то здесь США попробуют использовать "фактор Трампа", считает Сидоров."Под этим я имею в виду то, что теперь можно показывать пальцем и говорить, что, мол, и "это" возможно: то есть если вы сейчас не пойдете на какие-то уступки, то у нас может опять прийти какой-нибудь Трамп, который будет игнорировать интересы союзников, причем не скрывая этого, выходить за все возможные рамки. Этот фактор может оказывать влияние. И администрация Байдена, используя такой подход, может потребовать от Ирана каких-либо дополнительных переговоров по дополнительным уступкам, по ужесточению мер верификации этого соглашения и тому подобное", — сказал Сидоров.По его словам, здесь многое зависит от того, как сам Иран будет себя вести. "Если иранское руководство займет более жесткую позицию, то, весьма возможно, и Байден оставит в силе старые ограничения: мол, мы бы никогда на это не пошли, но раз Трамп это сделал, то пусть так и остается. То есть здесь игра может быть гораздо более сложная, и во многом все будет зависеть от того, насколько администрация новая будет слушать своих европейских партнеров", — сказал эксперт.Традиции давленияВ целом, отметил Сидоров, администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис, скорее всего, вернется на тот путь, который был проложен Обамой, а во внешней политике будет продолжать реализовывать традиционно демократические подходы."Я придерживаюсь той точки зрения, что при всем том негативе, который в российско-американских отношениях накопился в период Трампа, Трамп все же нам был намного выгоднее. Потому что это человек, который вносит сумятицу везде. И тот разброд и шатание, что есть на Западе, — это в том числе производная Трампа. Мне кажется, что здесь как раз на этом негативном примере будет выстраиваться более жесткая линия, тем паче что у демократов есть определенная идеология, она может не нравиться, но все же. И они будут продвигаться вперед", — пояснил политолог.По его словам, "с точки зрения всех раскладов — геополитических, геоэкономических — мы являемся слабым звеном".Демократическая администрация США может воспользоваться внутриполитической ситуацией в России и начать оказывать давление, в том числе со стороны соседних государств."Сейчас сдвиг не очень благоприятный: это у них все будет устаканиваться — у нас только начнется, и, как правило, такие события, как избирательный процесс например — они для западных политтехнологов являются просто благом, при котором можно оказывать давление. Думается, что нас ожидают достаточно сложные времена", — сказал эксперт.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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https://ria.ru/20201105/vybory-1583178093.html

https://ria.ru/20201105/vybory-1583187549.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джордж буш (младший), российская академия наук, барак обама, москва, вашингтон (город), сша, в мире