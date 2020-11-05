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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201105/vybory-1583194160.html
Эксперты рассказали об отношениях России и США в случае победы Байдена
Эксперты рассказали об отношениях России и США в случае победы Байдена
В случае победы Байдена отношения России и США ждут сложные времена, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Шанс на продление ДСНВ-3, общей для двух стран... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T15:47
2020-11-05T17:04
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джордж буш (младший)
российская академия наук
барак обама
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В случае победы Байдена отношения России и США ждут сложные времена, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Шанс на продление ДСНВ-3, общей для двух стран проблемы, появиться может, но это будет, пожалуй, единственным положительным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона. В целом же победа кандидата от демократов будет иметь скорее негативный эффект, особенно учитывая общую нестабильность на постсоветском пространстве.ДСНВ-3 и другие обещанияБайден говорил о своем намерении продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Соглашение было подписано в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. На данный момент переговоры с администрацией Дональда Трампа на тему продления поставлены на паузу, Москва ранее предложила США продлить Договор без предварительных условий на год. Но даже при победе Байдена очень многое зависит от того, как долго продлится процесс передачи власти, заявил в интервью РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров."Но мне кажется, что, постольку, поскольку устойчивости в администрации пока не будет, — исход выборов определен не будет, то Байден просто может не успеть. Договор ведь кончается 5 февраля, и если даже Байден победит и 20 января принесет присягу, то ему нужно сформировать администрацию, назначить госсекретаря, тех же переговорщиков. Да, сайт на переходный период уже запущен, но передача очень многих полномочий может затянуться. И договор истечет естественным путем", — добавил эксперт.Он добавил, что "времени критически мало" и сразу после инаугурации "срочно" нужно давать сигналы, что нужно сразу решить этот вопрос.Такое же мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк."Байден в своих предвыборных выступлениях и в платформе Демократической партии США подчеркивал, что считает Россию главным врагом Америки. Про Китай он говорил, что это не враг, а конкурент. Но в то же время он выступает за продление договора СНВ-3, а с другой стороны — выступает за диалог с Россией по проблемам стратегических ядерных вооружений. Этим он в выгодную сторону отличается от своего конкурента Дональда Трампа. Я бы сказал, что "оба хуже". Но в сфере стратегической ядерной стабильности президентство Байдена может оказаться для нас лучшим вариантом, чем пребывание у власти Дональда Трампа", — сказал РИА Новости Батюк.Что касается другого предвыборного обещания — возвращения США в Парижское соглашение, то здесь проблем быть не должно."И в целом, что касается международных соглашений, то, думаю, он будет действовать в этом плане как Обама, когда он дебатировал с Бушем-младшим и, показывая пальцем на него, говорил "I"m not him" ("Я не он". — Прим. ред.). Возможно, мы еще увидим возвращение к переговорам с ЕС о трансатлантическом торговом партнерстве, возможно — возвращение Соединенных Штатов в TPP (ТТП, Транстихоокеанское партнерство. — Прим. ред.) — это все обамовские идеи, и такие повороты возможны", — сказал эксперт.Что касается иранской сделки, то здесь США попробуют использовать "фактор Трампа", считает Сидоров."Под этим я имею в виду то, что теперь можно показывать пальцем и говорить, что, мол, и "это" возможно: то есть если вы сейчас не пойдете на какие-то уступки, то у нас может опять прийти какой-нибудь Трамп, который будет игнорировать интересы союзников, причем не скрывая этого, выходить за все возможные рамки. Этот фактор может оказывать влияние. И администрация Байдена, используя такой подход, может потребовать от Ирана каких-либо дополнительных переговоров по дополнительным уступкам, по ужесточению мер верификации этого соглашения и тому подобное", — сказал Сидоров.По его словам, здесь многое зависит от того, как сам Иран будет себя вести. "Если иранское руководство займет более жесткую позицию, то, весьма возможно, и Байден оставит в силе старые ограничения: мол, мы бы никогда на это не пошли, но раз Трамп это сделал, то пусть так и остается. То есть здесь игра может быть гораздо более сложная, и во многом все будет зависеть от того, насколько администрация новая будет слушать своих европейских партнеров", — сказал эксперт.Традиции давленияВ целом, отметил Сидоров, администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис, скорее всего, вернется на тот путь, который был проложен Обамой, а во внешней политике будет продолжать реализовывать традиционно демократические подходы."Я придерживаюсь той точки зрения, что при всем том негативе, который в российско-американских отношениях накопился в период Трампа, Трамп все же нам был намного выгоднее. Потому что это человек, который вносит сумятицу везде. И тот разброд и шатание, что есть на Западе, — это в том числе производная Трампа. Мне кажется, что здесь как раз на этом негативном примере будет выстраиваться более жесткая линия, тем паче что у демократов есть определенная идеология, она может не нравиться, но все же. И они будут продвигаться вперед", — пояснил политолог.По его словам, "с точки зрения всех раскладов — геополитических, геоэкономических — мы являемся слабым звеном".Демократическая администрация США может воспользоваться внутриполитической ситуацией в России и начать оказывать давление, в том числе со стороны соседних государств."Сейчас сдвиг не очень благоприятный: это у них все будет устаканиваться — у нас только начнется, и, как правило, такие события, как избирательный процесс например — они для западных политтехнологов являются просто благом, при котором можно оказывать давление. Думается, что нас ожидают достаточно сложные времена", — сказал эксперт.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201105/tramp-1583192545.html
https://ria.ru/20201105/vybory-1583178093.html
https://ria.ru/20201105/vybory-1583187549.html
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дональд трамп, джордж буш (младший), российская академия наук, барак обама, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Эксперты рассказали об отношениях России и США в случае победы Байдена

15:47 05.11.2020 (обновлено: 17:04 05.11.2020)
 
© REUTERS / Kevin LamarqueКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© REUTERS / Kevin Lamarque
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. В случае победы Байдена отношения России и США ждут сложные времена, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Шанс на продление ДСНВ-3, общей для двух стран проблемы, появиться может, но это будет, пожалуй, единственным положительным моментом в отношениях Москвы и Вашингтона. В целом же победа кандидата от демократов будет иметь скорее негативный эффект, особенно учитывая общую нестабильность на постсоветском пространстве.

ДСНВ-3 и другие обещания

Байден говорил о своем намерении продлить российско-американский Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3). Соглашение было подписано в 2010 году, когда Байден был вице-президентом в администрации Барака Обамы. На данный момент переговоры с администрацией Дональда Трампа на тему продления поставлены на паузу, Москва ранее предложила США продлить Договор без предварительных условий на год. Но даже при победе Байдена очень многое зависит от того, как долго продлится процесс передачи власти, заявил в интервью РИА Новости декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

"Вопрос о ДСНВ-3 нужно будет решать в авральном режиме", — сказал он. По его словам, для новой администрации было бы проще согласиться с предложением российского президента просто продлить все на год и в этот год провести переговоры.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 15:38Выборы президента США — 2020
Эксперты оценили шансы Трампа выиграть иски из-за подсчета голосов
"Но мне кажется, что, постольку, поскольку устойчивости в администрации пока не будет, — исход выборов определен не будет, то Байден просто может не успеть. Договор ведь кончается 5 февраля, и если даже Байден победит и 20 января принесет присягу, то ему нужно сформировать администрацию, назначить госсекретаря, тех же переговорщиков. Да, сайт на переходный период уже запущен, но передача очень многих полномочий может затянуться. И договор истечет естественным путем", — добавил эксперт.
Он добавил, что "времени критически мало" и сразу после инаугурации "срочно" нужно давать сигналы, что нужно сразу решить этот вопрос.

"Мне думается, что есть шанс. Он призрачный, но он существует, по крайней мере при Байдене он есть, при Трампе его вообще не будет", — констатировал эксперт.

Такое же мнение разделяет главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Как проходят выборы в США
© REUTERS / Marco Bello

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Майами, США
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
© REUTERS / Daniel Acker

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

Избирательный участок, расположенный в прачечной в Чикаго, где проходят выборы президента США
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
© REUTERS / Hannah McKay

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

Экран с предварительными результатами голосования на президентских выборах в США
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
© AP Photo / David Goldman

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

Сторонница кандидата в президенты США Джо Байдена наблюдает за результатами голосования
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
© REUTERS / Brendan McDermid

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

Люди наблюдают за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
© AP Photo / Matt York

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

Сторонник Дональда Трампа с флагом США в Аризоне
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
© AP Photo / John Locher

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

Сторонники Дональда Трампа во время президентских выборов в Лас-Вегасе, США
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
© REUTERS / Nick OxfordСторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
© REUTERS / Brian Snyde

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

Кандидат в президенты США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
© REUTERS / Tom Brenner

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
© REUTERS / Bing Guan

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

Пустые коробки от бюллетеней с избирательных участков в Милуоки, штат Висконсин
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
© AP Photo / Paula Bronstein

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

Выемка бюллетеней из урны для голосования на избирательном участке в Портленде
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
1 из 12

Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избирали президента и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий.

© REUTERS / Marco Bello
2 из 12

Сложная система выборов обеспечивает ситуацию, в которой каждый штат может в теории решить исход выборов, но на практике результаты зависят от небольшого числа "колеблющихся" штатов, где нет четкого перевеса той или иной партии.

© REUTERS / Daniel Acker
3 из 12

Исход президентских выборов в США свелся к полудюжине штатов. Оба кандидата сохраняют реальные шансы на избрание.

© REUTERS / Hannah McKay
4 из 12

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе.

© AP Photo / David Goldman
5 из 12

Действующий президент республиканец Дональд Трамп и его соперник могут по итогам выборов набрать почти равное количество голосов выборщиков. На протяжении всего дня кандидаты шли почти вровень и иногда менялись местами в зависимости от штата.

© REUTERS / Brendan McDermid
6 из 12

Нынешний президент все еще в игре — он буквально "отжал" у Байдена абсолютно необходимую ему Флориду, отбил Северную Каролину и Джорджию, удерживает Техас и с небольшим отрывом лидирует в Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Висконсине.

© AP Photo / Matt York
7 из 12

Трамп считает результаты голосования "большой победой".

© AP Photo / John Locher
8 из 12
Сторонники Дональда Трампа после окончания голосования на президентских выборах в Оклахоме, США
© REUTERS / Nick Oxford
9 из 12

Результаты выборов, по словам Байдена, могут быть неизвестны до утра среды или даже позднее. Он также заявил, что ни ему, ни Трампу не пристало объявлять себя победителем.

© REUTERS / Brian Snyde
10 из 12

Трамп, чьи шансы на победу четыре года назад оценивали крайне невысоко большинство социологов, уже доказал, что его нельзя списывать со счетов.

© REUTERS / Tom Brenner
11 из 12

Несмотря на то что опросы общественного мнения показывают, что Байден лидирует, электоральная база Трампа очень прочная.

© REUTERS / Bing Guan
12 из 12

Как бы ни развивались события сегодня, окончательный результат выборов президента США может стать известным еще нескоро. Дело в том, что в этот раз также проходит голосование по почте и в нем может быть основная интрига.

© AP Photo / Paula Bronstein
"Байден в своих предвыборных выступлениях и в платформе Демократической партии США подчеркивал, что считает Россию главным врагом Америки. Про Китай он говорил, что это не враг, а конкурент. Но в то же время он выступает за продление договора СНВ-3, а с другой стороны — выступает за диалог с Россией по проблемам стратегических ядерных вооружений. Этим он в выгодную сторону отличается от своего конкурента Дональда Трампа. Я бы сказал, что "оба хуже". Но в сфере стратегической ядерной стабильности президентство Байдена может оказаться для нас лучшим вариантом, чем пребывание у власти Дональда Трампа", — сказал РИА Новости Батюк.
Что касается другого предвыборного обещания — возвращения США в Парижское соглашение, то здесь проблем быть не должно.

"Я думаю, в Парижское соглашение они вернутся, это не такая сложная проблема. Особенно судя по тому, какие компании стоят за Баденом", — сказал Сидоров.

"И в целом, что касается международных соглашений, то, думаю, он будет действовать в этом плане как Обама, когда он дебатировал с Бушем-младшим и, показывая пальцем на него, говорил "I"m not him" ("Я не он". — Прим. ред.). Возможно, мы еще увидим возвращение к переговорам с ЕС о трансатлантическом торговом партнерстве, возможно — возвращение Соединенных Штатов в TPP (ТТП, Транстихоокеанское партнерство. — Прим. ред.) — это все обамовские идеи, и такие повороты возможны", — сказал эксперт.
Люди в Вашингтоне во время подсчета голосов на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
Вчера, 14:38Выборы президента США — 2020
Эксперт рассказал, может ли Трамп сократить отставание от Байдена
Что касается иранской сделки, то здесь США попробуют использовать "фактор Трампа", считает Сидоров.
"Под этим я имею в виду то, что теперь можно показывать пальцем и говорить, что, мол, и "это" возможно: то есть если вы сейчас не пойдете на какие-то уступки, то у нас может опять прийти какой-нибудь Трамп, который будет игнорировать интересы союзников, причем не скрывая этого, выходить за все возможные рамки. Этот фактор может оказывать влияние. И администрация Байдена, используя такой подход, может потребовать от Ирана каких-либо дополнительных переговоров по дополнительным уступкам, по ужесточению мер верификации этого соглашения и тому подобное", — сказал Сидоров.
Протесты в США после выборов президента
© AP Photo / Matt Slocum

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

Протестующие в Филадельфии в ночь подсчета голосов на выборах президента США
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

Протестующие в Портленде поджигают американский флаг
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Задержаны как минимум десять человек.

Акция протеста в Портленде
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

Женщина c оружием во время акции протеста в Портленде, штат Орегон, США. 4 ноября 2020 года
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

Полицейские задерживают протестующего в Портленде, штат Орегон, США
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
© REUTERS / Goran Tomasevic

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

Акция протеста в Портленде, штат Орегон, США
6 из 14

Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
7 из 14

В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

Люди на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
8 из 14

"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

Протестующие на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
9 из 14

Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка в ночь подсчета голосов на выборах президента США
10 из 14

Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
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© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
11 из 14

Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
© REUTERS / Jeenah Moon

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

Акция протеста на Манхэттене, Нью-Йорк
12 из 14

Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе
13 из 14

В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

Протестующие в Миннеаполисе, штат Миннесота, США
14 из 14

Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
1 из 14

Демонстранты вышли на улицы Филадельфии, Портленда, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Орегона.

© AP Photo / Matt Slocum
2 из 14

В центре Портленда протестующие начали бить витрины и кидать в полицейских разные предметы. Группа людей сожгла флаг США.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
3 из 14

Задержаны как минимум десять человек.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
4 из 14

У одного из задержанных изъяли винтовку, патроны, самодельную взрывчатку и баллончики с краской.

© REUTERS / Goran Tomasevic
5 из 14

Полиция объявила беспорядки в городе бунтом.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
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Власти штата Орегон направили в Портленд подразделения Нацгвардии.

© REUTERS / Goran Tomasevic
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В Нью-Йорке часть протестующих потребовала учета всех голосов на выборах президента.

© РИА Новости / Стрингер
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"Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) говорит, что хочет остановить подсчет в определенных районах. Это несправедливо", — сказал один из участников акции.

© РИА Новости / Стрингер
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Мирные демонстрации на Манхэттене со временем переросли в столкновения с полицейскими.

© РИА Новости / Стрингер
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Протестующие ненадолго перекрыли автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами к поджогу полицейских участков.

© РИА Новости / Стрингер
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Полиция вытеснила демонстрантов с улицы и попыталась сдержать их на тротуарах. Движущихся по проезжей части начали задерживать.

© REUTERS / Jeenah Moon
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Полиция Нью-Йорка пообещала не жалеть тех, кто попытается использовать мирные протесты в целях эскалации насилия.

© REUTERS / Jeenah Moon
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В Лос-Анджелесе демонстранты блокировали железнодорожные пути и отказывались расходиться.

© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
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Не остался в стороне от протестов и Миннеаполис, СМИ сообщили о массовых задержаниях в городе.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
По его словам, здесь многое зависит от того, как сам Иран будет себя вести. "Если иранское руководство займет более жесткую позицию, то, весьма возможно, и Байден оставит в силе старые ограничения: мол, мы бы никогда на это не пошли, но раз Трамп это сделал, то пусть так и остается. То есть здесь игра может быть гораздо более сложная, и во многом все будет зависеть от того, насколько администрация новая будет слушать своих европейских партнеров", — сказал эксперт.

Традиции давления

В целом, отметил Сидоров, администрация Байдена и вице-президента Камалы Харрис, скорее всего, вернется на тот путь, который был проложен Обамой, а во внешней политике будет продолжать реализовывать традиционно демократические подходы.

"Байден, хоть он и старенький, но он плоть от плоти, кость от кости Демократической партии старого образца. И проводя свои новые либеральные ценности, демократы будут оказывать давление", — сказал он.

"Я придерживаюсь той точки зрения, что при всем том негативе, который в российско-американских отношениях накопился в период Трампа, Трамп все же нам был намного выгоднее. Потому что это человек, который вносит сумятицу везде. И тот разброд и шатание, что есть на Западе, — это в том числе производная Трампа. Мне кажется, что здесь как раз на этом негативном примере будет выстраиваться более жесткая линия, тем паче что у демократов есть определенная идеология, она может не нравиться, но все же. И они будут продвигаться вперед", — пояснил политолог.
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По его словам, "с точки зрения всех раскладов — геополитических, геоэкономических — мы являемся слабым звеном".

"И если нас продавить, то здесь вопрос о новом мировом порядке в обозримой перспективе будет решен. Никакой Китай в одиночку против Соединенных Штатов не выстоит", — добавил Сидоров.

Демократическая администрация США может воспользоваться внутриполитической ситуацией в России и начать оказывать давление, в том числе со стороны соседних государств.
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"Сейчас сдвиг не очень благоприятный: это у них все будет устаканиваться — у нас только начнется, и, как правило, такие события, как избирательный процесс например — они для западных политтехнологов являются просто благом, при котором можно оказывать давление. Думается, что нас ожидают достаточно сложные времена", — сказал эксперт.

"У нас ведь "горит" весь периметр, и теперь, я думаю, что даже администрация Байдена вряд ли откажется от военных планов, которые разрабатывала администрация Трампа, это уже теперь будет легко: мол, мы, может быть, и не хотели, но раз уже запустили, то это будет делаться. Естественно, они не перестанут давить — ни через Украину, ни через Европейский Союз, ни через Белоруссию. Тем паче что если США самочинно если не решат, то загонят карабахский конфликт в мирную замороженную фазу, то тогда наше влияние, собственно говоря, в регионе ставится вообще под вопрос", — резюмировал эксперт.

Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжордж Буш (младший)Российская академия наукБарак ОбамаМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
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