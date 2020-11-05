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Адвокат Трампа пообещал найти "мертвые души" на выборах в Пенсильвании
Адвокат Трампа пообещал найти "мертвые души" на выборах в Пенсильвании
Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани пообещал искать "мертвые души" на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T01:15
2020-11-05T01:15
2020-11-05T01:15
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
рудольф джулиани
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани пообещал искать "мертвые души" на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии.Трамп лидирует в Пенсильвании, но его нагоняет Джо Байден, подсчет голосов продолжается.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, пенсильвания, филадельфия, вашингтон (город), сша, в мире