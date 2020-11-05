Адвокат Трампа пообещал найти "мертвые души" на выборах в Пенсильвании

"К сожалению - мне жаль это говорить о своем родном городе - у Филадельфии есть репутация города с мошенничеством на выборах. У нас был послужной список с голосующими мертвыми людьми, и мы будем смотреть, сколько мертвых проголосовало на этих (выборах)", - сказал Джулиани.