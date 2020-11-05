https://ria.ru/20201105/vybory-1583088842.html

Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков

Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков

Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США. РИА Новости, 05.11.2020

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джо байден

вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США.По его словам, только воля избирателей решит исход избирательного процесса.По словам Байдена, он "на пути" к тому, чтобы выиграть 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президенту.Кандидат также отметил рекордную явку на выборах и заявил, что сам готов выиграть максимальное за всю историю число голосов избирателей.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html

вашингтон (город)

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, вашингтон (город), сша, в мире