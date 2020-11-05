https://ria.ru/20201105/vybory-1583088842.html
Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США. РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T00:13
2020-11-05T00:13
2020-11-05T00:34
джо байден
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. Кандидат демократов Джо Байден заявил, что уверен в победе на президентских выборах в США.По его словам, только воля избирателей решит исход избирательного процесса.По словам Байдена, он "на пути" к тому, чтобы выиграть 270 голосов выборщиков, необходимых для избрания президенту.Кандидат также отметил рекордную явку на выборах и заявил, что сам готов выиграть максимальное за всю историю число голосов избирателей.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/ssha-vybory-1583077964.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, вашингтон (город), сша, в мире