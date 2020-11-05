https://ria.ru/20201105/volontery-1583204004.html

Волонтерам на Смоленщине передадут автотранспорт чиновников

Волонтерам на Смоленщине передадут автотранспорт чиновников

Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления передать автомобили чиновников областного и... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:21

2020-11-05T16:21

2020-11-05T16:21

смоленская область

алексей островский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582182832_0:21:1366:789_1400x0_80_0_0_7a259af2cceb8e0997feae6a392169fe.jpg

СМОЛЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления передать автомобили чиновников областного и муниципального уровней региональному волонтерскому штабу #МыВместе, который возобновляет работу по предоставлению помощи пожилым людям в период пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.По мнению главы региона, подобная мера, которая уже применялась весной этого года и показала свою эффективность, позволит повысить оперативность оказания социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в части покупки и доставки продуктов питания, хозяйственных товаров, лекарственных препаратов."Ситуация, которая складывается сегодня из-за коронавируса, показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения и те наши земляки, у кого имеются хронические болезни и ослаблен иммунитет. Им больше других нужна помощь, и эту помощь могут оказать добровольцы. Весенний опыт показал, что они успешно справляются с такой нагрузкой, но, в свою очередь, им тоже нужно помочь. В первую очередь – с автотранспортом. Поэтому я принял решение вновь передать часть машин из гаража областной администрации в помощь волонтерам и призываю последовать этому примеру руководителей органов местного самоуправления", - заявил губернатор.По сообщению пресс-службы, на сегодняшний день в области зарегистрированы 9366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20200903/gazifikatsiya-1576682478.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский