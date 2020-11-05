https://ria.ru/20201105/volontery-1583204004.html
Волонтерам на Смоленщине передадут автотранспорт чиновников
Волонтерам на Смоленщине передадут автотранспорт чиновников
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления передать автомобили чиновников областного и... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:21
2020-11-05T16:21
2020-11-05T16:21
смоленская область
алексей островский
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СМОЛЕНСК, 5 ноя - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления передать автомобили чиновников областного и муниципального уровней региональному волонтерскому штабу #МыВместе, который возобновляет работу по предоставлению помощи пожилым людям в период пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.По мнению главы региона, подобная мера, которая уже применялась весной этого года и показала свою эффективность, позволит повысить оперативность оказания социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в части покупки и доставки продуктов питания, хозяйственных товаров, лекарственных препаратов."Ситуация, которая складывается сегодня из-за коронавируса, показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения и те наши земляки, у кого имеются хронические болезни и ослаблен иммунитет. Им больше других нужна помощь, и эту помощь могут оказать добровольцы. Весенний опыт показал, что они успешно справляются с такой нагрузкой, но, в свою очередь, им тоже нужно помочь. В первую очередь – с автотранспортом. Поэтому я принял решение вновь передать часть машин из гаража областной администрации в помощь волонтерам и призываю последовать этому примеру руководителей органов местного самоуправления", - заявил губернатор.По сообщению пресс-службы, на сегодняшний день в области зарегистрированы 9366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20200903/gazifikatsiya-1576682478.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей островский
СМОЛЕНСК, 5 ноя - РИА Новости
. Губернатор Смоленской области Алексей Островский
поручил органам исполнительной власти и местного самоуправления передать автомобили чиновников областного и муниципального уровней региональному волонтерскому штабу #МыВместе, который возобновляет работу по предоставлению помощи пожилым людям в период пандемии COVID-19, сообщает пресс-служба областной администрации.
По мнению главы региона, подобная мера, которая уже применялась весной этого года и показала свою эффективность, позволит повысить оперативность оказания социальной помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, в части покупки и доставки продуктов питания, хозяйственных товаров, лекарственных препаратов.
"Ситуация, которая складывается сегодня из-за коронавируса, показывает, что в группе особого риска находятся люди старшего поколения и те наши земляки, у кого имеются хронические болезни и ослаблен иммунитет. Им больше других нужна помощь, и эту помощь могут оказать добровольцы. Весенний опыт показал, что они успешно справляются с такой нагрузкой, но, в свою очередь, им тоже нужно помочь. В первую очередь – с автотранспортом. Поэтому я принял решение вновь передать часть машин из гаража областной администрации в помощь волонтерам и призываю последовать этому примеру руководителей органов местного самоуправления", - заявил губернатор.
По сообщению пресс-службы, на сегодняшний день в области зарегистрированы 9366 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.