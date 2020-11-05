Венгрия начнет импорт российской вакцины от COVID-19 в декабре
22:06 05.11.2020 (обновлено: 22:31 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на видеозаявление министра иностранных дел страны Петера Сийярто.
"Россия начнет поставку небольших доз вакцины в декабре, чтобы завершить клинические испытания, проверить вакцину здесь и закончить процесс лицензирования. Они сказали, что смогут начать крупномасштабные поставки со второй или третьей недели января", — сообщил глава МИД.
Он добавил, что в дальнейшем, возможно, начнется производство препарата внутри страны.
Ранее власти Венгрии уже объявляли о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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