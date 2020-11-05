https://ria.ru/20201105/vaktsina-1583272195.html

Венгрия начнет импорт российской вакцины от COVID-19 в декабре

Венгрия начнет импорт российской вакцины от COVID-19 в декабре

Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на видеозаявление министра... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:06

2020-11-05T22:06

2020-11-05T22:31

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

венгрия

в мире

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Венгрия планирует в декабре закупить небольшую партию российской вакцины от COVID-19, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на видеозаявление министра иностранных дел страны Петера Сийярто.Он добавил, что в дальнейшем, возможно, начнется производство препарата внутри страны.Ранее власти Венгрии уже объявляли о готовности закупить вакцину от коронавируса производства России или Китая. В Еврокомиссии на это ответили, что на территории ЕС нельзя использовать препараты, не прошедшие европейскую сертификацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, венгрия, в мире