В Удмуртии открылся ресурсный центр поддержки добровольчества
УФА, 5 ноя – РИА Новости. Ресурсный центр поддержки добровольчества открылся в Удмуртии, он станет координирующим звеном между волонтерами и органами государственной власти, сообщил глава региона Александр Бречалов.
"В Удмуртии открылся Ресурсный центр поддержки добровольчества! Это важное событие не только для всех волонтеров и добровольцев республики, но и всех нас! Настоящие помощники для многих жителей, попавших в непростые обстоятельства. У нас в Удмуртии почти 500 волонтерских объединений, где заняты более 13000 человек. Огромная команда", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что такие центры в 2021 году появятся в Игринском, Увинском, Дебесском районах.
В пресс-службе главы региона сообщили, что создание центра стало возможным благодаря федеральной субсидии в размере 8,8 миллиона рублей. Она выделена Федеральным агентством по делам молодежи в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Ресурсному центру выделено помещение на улице Восточная, 42Б в Ижевске. После ремонтных работ там появился конференц-зал, коворкинг-пространство, переговорная, кофе-поинт и шесть рабочих кабинетов с техническим оборудованием. В сообщении отмечается, что центр официально прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров.
"Он станет координирующим звеном в сфере добровольчества для взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, подведомственными учреждениями министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, социальной сферы и молодежными общественными организациями, предприятиями", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
"Ассоциация волонтерских центров будет оказывать методическую и информационную поддержку в рамках соглашения, а правительство Удмуртии – создавать необходимую инфраструктуру и условия для добровольцев. Мы планируем повсеместно на территории республики реализовать подобные проекты. Без помощи волонтеров у нас не обходится ни одно крупное мероприятие, например, летние и зимние сельские игры, открытие праздничных мероприятий в рамках 100-летия государственности Удмуртии в Глазове. Сейчас вы участвуете в большой работе по профилактике коронавирусной инфекции – помогаете врачам и всем нуждающимся. И это делается вами по зову сердца", – цитирует пресс-служба председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.