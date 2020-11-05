https://ria.ru/20201105/udmurtiya-1583158937.html

В Удмуртии открылся ресурсный центр поддержки добровольчества

В Удмуртии открылся ресурсный центр поддержки добровольчества

Ресурсный центр поддержки добровольчества открылся в Удмуртии, он станет координирующим звеном между волонтерами и органами государственной власти, сообщил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T13:11

2020-11-05T13:11

2020-11-05T13:11

удмуртская республика

александр бречалов

здоровье - общество

владимир путин

дебесский район

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576344212_0:107:2983:1785_1400x0_80_0_0_ab8379c7465ed649dcb21cc80067b811.jpg

УФА, 5 ноя – РИА Новости. Ресурсный центр поддержки добровольчества открылся в Удмуртии, он станет координирующим звеном между волонтерами и органами государственной власти, сообщил глава региона Александр Бречалов."В Удмуртии открылся Ресурсный центр поддержки добровольчества! Это важное событие не только для всех волонтеров и добровольцев республики, но и всех нас! Настоящие помощники для многих жителей, попавших в непростые обстоятельства. У нас в Удмуртии почти 500 волонтерских объединений, где заняты более 13000 человек. Огромная команда", - написал Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте", добавив, что такие центры в 2021 году появятся в Игринском, Увинском, Дебесском районах.В пресс-службе главы региона сообщили, что создание центра стало возможным благодаря федеральной субсидии в размере 8,8 миллиона рублей. Она выделена Федеральным агентством по делам молодежи в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным.Ресурсному центру выделено помещение на улице Восточная, 42Б в Ижевске. После ремонтных работ там появился конференц-зал, коворкинг-пространство, переговорная, кофе-поинт и шесть рабочих кабинетов с техническим оборудованием. В сообщении отмечается, что центр официально прошел сертификацию Ассоциации волонтерских центров."Он станет координирующим звеном в сфере добровольчества для взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, подведомственными учреждениями министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике УР, социальной сферы и молодежными общественными организациями, предприятиями", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии."Ассоциация волонтерских центров будет оказывать методическую и информационную поддержку в рамках соглашения, а правительство Удмуртии – создавать необходимую инфраструктуру и условия для добровольцев. Мы планируем повсеместно на территории республики реализовать подобные проекты. Без помощи волонтеров у нас не обходится ни одно крупное мероприятие, например, летние и зимние сельские игры, открытие праздничных мероприятий в рамках 100-летия государственности Удмуртии в Глазове. Сейчас вы участвуете в большой работе по профилактике коронавирусной инфекции – помогаете врачам и всем нуждающимся. И это делается вами по зову сердца", – цитирует пресс-служба председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова.

https://ria.ru/20201103/diktant-1582865704.html

https://ria.ru/20201103/koronavirus-1582864048.html

дебесский район

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бречалов, здоровье - общество, владимир путин, дебесский район, общество