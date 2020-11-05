https://ria.ru/20201105/tikhanovskaya-1583242276.html

Тихановская встретилась с канцлером Австрии

Тихановская встретилась с канцлером Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг сообщил, что провел "хорошую встречу" с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и подтвердил... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T18:31

2020-11-05T18:31

2020-11-05T18:31

протесты в белоруссии

светлана тихановская

себастьян курц

белоруссия

австрия

вена

в мире

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ВЕНА/МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг сообщил, что провел "хорошую встречу" с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и подтвердил готовность Вены поддерживать белорусское гражданское общество."Хорошая встреча с @Tsihanouskaya. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку для укрепления белорусского гражданского общества и продвижения инклюзивного диалога, ведущего к честным и свободным выборам", - написал Курц в Twitter.В свою очередь пресс-служба Тихановской сообщила, что во время встречи, прошедшей в формате тет-а-тет, обсуждалась возможная роль Австрии в мирном разрешении кризиса в Белоруссии. "На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране (Белоруссии - ред.) и возможная роль Австрии в этом процессе. Также Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против пособников режима", - сообщили в пресс-службе.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201103/tikhanovskaya-1582871606.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, себастьян курц, белоруссия, австрия, вена, в мире