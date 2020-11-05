Тихановская встретилась с канцлером Австрии
© REUTERS / Lisi NiesnerКанцлер Австрии Себастьян Курц проводит пресс-конференцию после перестрелки в Вене, Австрия
ВЕНА/МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в четверг сообщил, что провел "хорошую встречу" с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, и подтвердил готовность Вены поддерживать белорусское гражданское общество.
"Хорошая встреча с @Tsihanouskaya. Австрия готова оказывать дальнейшую поддержку для укрепления белорусского гражданского общества и продвижения инклюзивного диалога, ведущего к честным и свободным выборам", - написал Курц в Twitter.
Good meeting with @Tsihanouskaya. #Austria stands ready to lend further support to strengthen the Belarusian civil society and foster an inclusive dialogue leading to free and fair elections. pic.twitter.com/nmXUKhsjyJ— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 5, 2020
В свою очередь пресс-служба Тихановской сообщила, что во время встречи, прошедшей в формате тет-а-тет, обсуждалась возможная роль Австрии в мирном разрешении кризиса в Белоруссии. "На встрече были обсуждены способы мирного разрешения политического и экономического кризиса в стране (Белоруссии - ред.) и возможная роль Австрии в этом процессе. Также Светлана Тихановская выразила благодарность канцлеру за твердую позицию Австрии в вопросах непризнания легитимности Александра Лукашенко и введения персональных санкций против пособников режима", - сообщили в пресс-службе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.
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