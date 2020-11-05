https://ria.ru/20201105/samolechenie-1583268249.html

Собянин назвал причину смерти 95 процентов заболевших COVID-19

Собянин назвал причину смерти 95 процентов заболевших COVID-19

Наибольшая смертность среди госпитализированных пациентов с коронавирусом наблюдается среди больных, занимавшихся самолечением, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T21:22

2020-11-05T21:22

2020-11-06T00:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наибольшая смертность среди госпитализированных пациентов с коронавирусом наблюдается среди больных, занимавшихся самолечением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Главное <...> не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".Собянин отметил необходимость консультаций с медиками и использование только прописанных врачами препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество