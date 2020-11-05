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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201105/samolechenie-1583268249.html
Собянин назвал причину смерти 95 процентов заболевших COVID-19
Собянин назвал причину смерти 95 процентов заболевших COVID-19
Наибольшая смертность среди госпитализированных пациентов с коронавирусом наблюдается среди больных, занимавшихся самолечением, сообщил мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T21:22
2020-11-06T00:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наибольшая смертность среди госпитализированных пациентов с коронавирусом наблюдается среди больных, занимавшихся самолечением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Главное &lt;...&gt; не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".Собянин отметил необходимость консультаций с медиками и использование только прописанных врачами препаратов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал причину смерти 95 процентов заболевших COVID-19

21:22 05.11.2020 (обновлено: 00:26 06.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский работник на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Наибольшая смертность среди госпитализированных пациентов с коронавирусом наблюдается среди больных, занимавшихся самолечением, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Главное <...> не заниматься самолечением. Вы знаете, кто умирает в наших больницах в первую очередь? В первую очередь те, кто занимался самолечением, это 95%", - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".
Собянин отметил необходимость консультаций с медиками и использование только прописанных врачами препаратов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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