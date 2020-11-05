https://ria.ru/20201105/rossotrudnichestvo-1583213951.html

Обновление Россотрудничества завершится 16 ноября

Обновление Россотрудничества завершится 16 ноября

Новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление продолжается, речи о закрытии... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T16:49

2020-11-05T16:49

2020-11-05T17:15

евгений примаков (россотрудничество)

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

политика

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление продолжается, речи о закрытии представительств в каких-либо странах не идет, будет перераспределение ресурсов и возможностей, сообщил РИА Новости глава федерального агентства Евгений Примаков.При этом речи о закрытии представительств федерального агентства в каких-либо странах не идет. "Ни в каких странах закрытий не будет. Это нельзя делать. Решение о закрытии или открытии принимает не чиновник в ранге руководителя Россотрудничества, а президент как человек, который генерирует нашу внешнюю политику", - пояснил он.Примаков обратил внимание, что Россотрудничество может перераспределить свои ресурсы и возможности.Он отметил, что "идея о перераспределении ресурсов и возможностей в пользу ближнего периметра – СНГ – витала в воздухе". "И я ее разделяю с первого дня моего прихода в Россотрудничества. Нас гораздо сильнее волнует ближний периметр. Если мы будем снижать средства, кадровые и прочие, на работу условно в Люксембурге или Мальте, это вряд ли будет кем-то замечено, а если мы потеряем контакт с гражданским обществом условно в Белоруссии, Армении или условно в Киргизии, это будет гораздо более болезненно", - сказал Примаков.В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.Примаков возглавил федеральное агентство летом этого года . Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".

https://na.ria.ru/20200924/rossotrudnichestvo-1577714875.html

https://ria.ru/20200625/1573486818.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений примаков (россотрудничество), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика