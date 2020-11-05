Обновление Россотрудничества завершится 16 ноября
16:49 05.11.2020 (обновлено: 17:15 05.11.2020)
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление продолжается, речи о закрытии представительств в каких-либо странах не идет, будет перераспределение ресурсов и возможностей, сообщил РИА Новости глава федерального агентства Евгений Примаков.
"Шестнадцатого ноября новая оргструктура Россотрудничества должна начать действовать, где будет новое управление, новые функционалы, часть новых людей. Обновление продолжается – чуть медленнее, чем рассчитывали, но такова бюрократическая природа всех органов власти", - сказал Примаков.
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При этом речи о закрытии представительств федерального агентства в каких-либо странах не идет. "Ни в каких странах закрытий не будет. Это нельзя делать. Решение о закрытии или открытии принимает не чиновник в ранге руководителя Россотрудничества, а президент как человек, который генерирует нашу внешнюю политику", - пояснил он.
Примаков обратил внимание, что Россотрудничество может перераспределить свои ресурсы и возможности.
"Мы просто можем в рамках внешнеполитических приоритетов, которые нам устанавливает президент и МИД, перераспределять наши возможности – не очень большие, но какие есть", - подчеркнул он.
Он отметил, что "идея о перераспределении ресурсов и возможностей в пользу ближнего периметра – СНГ – витала в воздухе". "И я ее разделяю с первого дня моего прихода в Россотрудничества. Нас гораздо сильнее волнует ближний периметр. Если мы будем снижать средства, кадровые и прочие, на работу условно в Люксембурге или Мальте, это вряд ли будет кем-то замечено, а если мы потеряем контакт с гражданским обществом условно в Белоруссии, Армении или условно в Киргизии, это будет гораздо более болезненно", - сказал Примаков.
В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.
Примаков возглавил федеральное агентство летом этого года . Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".