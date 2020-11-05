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Обновление Россотрудничества завершится 16 ноября
Обновление Россотрудничества завершится 16 ноября
Новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление продолжается, речи о закрытии... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T16:49
2020-11-05T17:15
евгений примаков (россотрудничество)
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
политика
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление продолжается, речи о закрытии представительств в каких-либо странах не идет, будет перераспределение ресурсов и возможностей, сообщил РИА Новости глава федерального агентства Евгений Примаков.При этом речи о закрытии представительств федерального агентства в каких-либо странах не идет. "Ни в каких странах закрытий не будет. Это нельзя делать. Решение о закрытии или открытии принимает не чиновник в ранге руководителя Россотрудничества, а президент как человек, который генерирует нашу внешнюю политику", - пояснил он.Примаков обратил внимание, что Россотрудничество может перераспределить свои ресурсы и возможности.Он отметил, что "идея о перераспределении ресурсов и возможностей в пользу ближнего периметра – СНГ – витала в воздухе". "И я ее разделяю с первого дня моего прихода в Россотрудничества. Нас гораздо сильнее волнует ближний периметр. Если мы будем снижать средства, кадровые и прочие, на работу условно в Люксембурге или Мальте, это вряд ли будет кем-то замечено, а если мы потеряем контакт с гражданским обществом условно в Белоруссии, Армении или условно в Киргизии, это будет гораздо более болезненно", - сказал Примаков.В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.Примаков возглавил федеральное агентство летом этого года . Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".
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евгений примаков (россотрудничество), россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), политика

Обновление Россотрудничества завершится 16 ноября

16:49 05.11.2020 (обновлено: 17:15 05.11.2020)
 
© Фото : A.SavinЗдание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : A.Savin
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Новая оргструктура Россотрудничества с новым управлением и функционалами должна начать действовать 16 ноября, обновление продолжается, речи о закрытии представительств в каких-либо странах не идет, будет перераспределение ресурсов и возможностей, сообщил РИА Новости глава федерального агентства Евгений Примаков.

"Шестнадцатого ноября новая оргструктура Россотрудничества должна начать действовать, где будет новое управление, новые функционалы, часть новых людей. Обновление продолжается – чуть медленнее, чем рассчитывали, но такова бюрократическая природа всех органов власти", - сказал Примаков.

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При этом речи о закрытии представительств федерального агентства в каких-либо странах не идет. "Ни в каких странах закрытий не будет. Это нельзя делать. Решение о закрытии или открытии принимает не чиновник в ранге руководителя Россотрудничества, а президент как человек, который генерирует нашу внешнюю политику", - пояснил он.
Примаков обратил внимание, что Россотрудничество может перераспределить свои ресурсы и возможности.

"Мы просто можем в рамках внешнеполитических приоритетов, которые нам устанавливает президент и МИД, перераспределять наши возможности – не очень большие, но какие есть", - подчеркнул он.

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Он отметил, что "идея о перераспределении ресурсов и возможностей в пользу ближнего периметра – СНГ – витала в воздухе". "И я ее разделяю с первого дня моего прихода в Россотрудничества. Нас гораздо сильнее волнует ближний периметр. Если мы будем снижать средства, кадровые и прочие, на работу условно в Люксембурге или Мальте, это вряд ли будет кем-то замечено, а если мы потеряем контакт с гражданским обществом условно в Белоруссии, Армении или условно в Киргизии, это будет гораздо более болезненно", - сказал Примаков.
В системе Россотрудничества работает 97 представительств в 80 странах мира.
Примаков возглавил федеральное агентство летом этого года . Тогда он заявлял, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены".
 
Евгений Примаков (Россотрудничество)РоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Политика
 
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