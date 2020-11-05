https://ria.ru/20201105/razvedchiki-1582826072.html

День военного разведчика в России

День военного разведчика в России

День военного разведчика – профессиональный военный праздник России. Учрежден приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года, отмечается 5 ноября в... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T00:31

2020-11-05T00:31

2020-11-05T00:31

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582824681_0:102:3147:1872_1400x0_80_0_0_f9e3a1fe1bb76c85d9fb6d7a3735afde.jpg

День военного разведчика – профессиональный военный праздник России. Учрежден приказом министра обороны РФ от 12 октября 2000 года, отмечается 5 ноября в соответствии с указом президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".В этот день в 1918 году в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) в составе Полевого штаба Красной Армии было образовано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, ставшее прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой – Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.В настоящее время официальное наименование – Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Оно является органом внешней разведки Министерства обороны РФ и центральным органом разведки Вооруженных Сил РФ. Главное управление решает задачи в военной, военно-политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах.Военная разведка является одним из старейших видов деятельности государства. В истории России разведывательная служба на всех этапах развития российского государства обеспечивала его военную безопасность, помогала военачальникам и высшим государственным деятелям успешно вести войну. Начало специфической деятельности по выведыванию военных тайн, замыслов врага, планов по осуществлению набегов, состоянии войск агрессоров, относится к глубокой древности. В Древней Руси хорошо организованная разведка помогала князьям в их военных походах, а также оберегала от внезапности нападения врага.Зарождение в России организованной военной разведки и ее основного органа управления относится к 1549 году, когда царь Иван IV Васильевич Грозный выделил Посольский приказ в самостоятельное учреждение, где стали сосредоточиваться политические, военные и экономические сведения о соседних государствах. Петр I в 1717 году преобразовал Посольский приказ в Коллегию иностранных дел. В январе 1810 года императором Александром I была организована Экспедиция секретных дел при Военном министерстве, которая являлась постоянным органом стратегической военной разведки. В январе 1812 года ее переименовали в Особенную канцелярию военного министра. Впоследствии этот орган, выполнявший функции централизованного управления военной разведкой в составе Главного штаба и занимавшийся организацией разведки вооруженных сил иностранных государств, многократно переименовывался и преобразовывался вплоть до ноября 1917 года.Советский период централизованного управления военной разведкой начинается с 5 ноября 1918 года, когда в составе Полевого штаба Реввоенсовета республики (РВСР) было сформировано Регистрационное управление, впервые объединившее все органы военной агентурной разведки, существовавшие к тому времени. В состав Региструпра входило два отдела: агентурный (разведывательный) и военного контроля (контрразведывательный). Первым начальником Региструпра был назначен Семен Аралов, большевик из числа ветеранов разведки русской армии времен Первой мировой войны.В ноябре 1918 года в Москве открылись курсы разведки и военного контроля, на которых преподавались дисциплины: география, артиллерия, тактика, топография, агентурная разведка, контрразведка и др. Чуть позднее было введено элементарное изучение иностранных языков (французского, немецкого, английского, японского, шведского, финского).С апреля 1921 года Региструпр был преобразован в Разведывательное управление (Разведупр) штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), и, согласно "Положению", стал "центральным органом военной разведки, как в военное, так и в мирное время". С 1926 года Разведупр стал именоваться IV Управлением штаба РККА.Накануне и в годы Великой Отечественной войны военная разведка обеспечивала Ставку Верховного Главного Командования и Генеральный штаб Красной Армии сведениями о замыслах и планах политического руководства и командования вооруженных сил Германии по ведению войны против СССР, боевых возможностях противника. Военные разведчики уничтожали его военные объекты, срывали переброску живой силы и боевой техники на советско-германский фронт. Эффективная деятельность в этот период нелегальных и легальных резидентур в США, странах Европы и Азии и добываемая ими информация позволяли главе советского правительства Иосифу Сталину добиваться требуемых результатов на переговорах с президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчилем в Тегеране (Иран), Ялте и Потсдаме (Германия).Военные разведчики успешно решали задачи по вскрытию одной из самых охраняемых тайн США и Англии о создании американской атомной бомбы. Их усилиями в 1941-1949 годах были добыты в Великобритании, Канаде, США и Японии 5785 листов секретных материалов об атомных проектах иностранных государств и 25 ценных образцов компонентов атомного оружия. В феврале 1942 года Разведуправление было реорганизовано в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Красной Армии. В октябре 1942 года ГРУ выделили из состава Генштаба и подчинили непосредственно наркому обороны, а его задачей стало ведение всей агентурной разведки армий противника за границей и на временно оккупированных территориях. В апреле 1943 года наряду с ГРУ было образовано разведуправление Генштаба Красной Армии с задачами руководства войсковой и агентурной разведкой фронтов, регулярной информации о действиях и намерениях врага и проведения дезинформации противника.После войны они объединились в ГРУ Генерального штаба, которое с 1947 года стало называться Вторым Главным управлением Комитета информации при Совете Министров СССР, а с 1949 года – вновь ГРУ Генерального штаба Вооруженных Сил.На сегодняшний день Главное управление – важнейший компонент укрепления государства. Военная разведка как элемент системы национальной безопасности государства добывает, анализирует, обобщает информацию о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг России, прогнозирует ее развитие, своевременно докладывает высшему политическому руководству РФ и командованию Вооруженных Сил о реальных и потенциальных угрозах национальным интересам и безопасности страны.В сферу интересов военной разведки входят региональные и локальные вооруженные конфликты, вооруженные силы иностранных государств, их техника и вооружение, оборудование возможных театров военных действий, а также экономика, задействованная в интересах вооруженных сил.В зависимости от масштаба решаемых задач и предназначения она подразделяется на стратегическую, оперативную и тактическую. По видам военная разведка делится: по сферам действий – на наземную, воздушную, морскую и космическую разведку; по характеру решаемых задач и предназначению – на агентурную, специальную, радио- и радиотехническую, войсковую разведку, артиллерийскую, инженерную разведку, радиационную, химическую и биологическую разведку, топографическую, гидрографическую, гидрометеорологическую, техническую разведку, тыловую; исходя из применяемых технических средств разведки – на радиоэлектронную, оптико-электронную, оптическую, звуковую и др.Военная разведка имеет в своем составе как оперативные, так и технические подразделения, а также информационно-аналитические и обеспечивающие структуры. Они оснащены современными средствами, созданными на основе новейших достижений в области информационных, телекоммуникационных, космических технологий и инноваций.Российская военная разведка представляет собой единую разведывательную систему, которая комплексно использует все ныне существующие средства и методы разведывательной деятельности как с территории России, так и за ее пределами.За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, более 700 военных разведчиков удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки