https://ria.ru/20201105/propazha-1583275022.html

Спасатели приостановили поиски пропавшего сооснователя Skillbox

Спасатели приостановили поиски пропавшего сооснователя Skillbox

Поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря пока не принесли результатов, они приостановлены до утра,... РИА Новости, 05.11.2020

2020-11-05T22:34

2020-11-05T22:34

2020-11-05T22:34

черное море

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря пока не принесли результатов, они приостановлены до утра, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", а также со вторника специалисты МЧС России на катере в море. В среду водолазы обследовали более 14 квадратных километров, однако ничего не обнаружили. В четверг к поискам подключили беспилотные летательные аппараты."Пятого ноября спасатели Южного РПСО МЧС России на катере продолжили визуальный поиск пропавшего жителя города Москва. Во время поисковых мероприятий была обследована акватория Черного моря от порта Имеретинский включительно до устья реки Псоу. Поиск на площади 12 квадратных километров результатов не дал. Работы приостановлены до утра", - сообщает пресс-служба спасотряда.

https://ria.ru/20201104/koropov-1583042918.html

черное море

сочи

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия