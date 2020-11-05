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Спасатели приостановили поиски пропавшего сооснователя Skillbox
Спасатели приостановили поиски пропавшего сооснователя Skillbox
Поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря пока не принесли результатов, они приостановлены до утра,... РИА Новости, 05.11.2020
2020-11-05T22:34
2020-11-05T22:34
черное море
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сочи
происшествия
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КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря пока не принесли результатов, они приостановлены до утра, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", а также со вторника специалисты МЧС России на катере в море. В среду водолазы обследовали более 14 квадратных километров, однако ничего не обнаружили. В четверг к поискам подключили беспилотные летательные аппараты."Пятого ноября спасатели Южного РПСО МЧС России на катере продолжили визуальный поиск пропавшего жителя города Москва. Во время поисковых мероприятий была обследована акватория Черного моря от порта Имеретинский включительно до устья реки Псоу. Поиск на площади 12 квадратных километров результатов не дал. Работы приостановлены до утра", - сообщает пресс-служба спасотряда.
https://ria.ru/20201104/koropov-1583042918.html
черное море
сочи
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черное море, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия

Спасатели приостановили поиски пропавшего сооснователя Skillbox

22:34 05.11.2020
 
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсетиИгорь Коропов
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
© Фото : страница Игоря Коропова в соцсети
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего в Сочи сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова в акватории Черного моря пока не принесли результатов, они приостановлены до утра, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт", а также со вторника специалисты МЧС России на катере в море. В среду водолазы обследовали более 14 квадратных километров, однако ничего не обнаружили. В четверг к поискам подключили беспилотные летательные аппараты.
Игорь Коропов - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 16:55
В Сочи нашли самокат сооснователя Skillbox
"Пятого ноября спасатели Южного РПСО МЧС России на катере продолжили визуальный поиск пропавшего жителя города Москва. Во время поисковых мероприятий была обследована акватория Черного моря от порта Имеретинский включительно до устья реки Псоу. Поиск на площади 12 квадратных километров результатов не дал. Работы приостановлены до утра", - сообщает пресс-служба спасотряда.
 
Черное мореСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СочиПроисшествия
 
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